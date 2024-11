Souley Boum nouveau danger du CSP : « Limoges ? Une bonne opportunité »

Durant la trêve internationale, le Limoges CSP a accueilli un nouveau joueur : Souley Boum (1,90 m, 25 ans). Le club a déboursé 70 000 euros pour engager le meneur de jeu américano-guinéen qui restait sur de grosses performances avec son club polonais du MKS Dabrowa Gornicza, où il a lancé sa carrière. Arrivé dans le Limousin depuis jeudi dernier, il s’est confié au Populaire du Centre :

« J’ai senti que c’était une bonne opportunité, a-t-il expliqué au sujet de sa venue. Limoges joue dans une très bonne ligue. C’est l’occasion pour moi de montrer ce dont je suis capable, de m’améliorer et de poursuivre mon développement tout en aidant l’équipe à devenir meilleure. »

S’il a enchaîné les cartons dernièrement, il arrive d’abord avec la volonté de s’intégrer dans son nouveau collectif. En faisant ce qu’on lui demande.

« Quand tu vas d’un endroit à un autre, ton rôle change souvent. Surtout quand tu arrives en milieu de saison mais je suis un joueur professionnel, c’est à moi de m’adapter et de montrer que je peux jouer avec mes coéquipiers. Je peux shooter, passer la balle et défendre. Je ferai ce que le coach me demande. »