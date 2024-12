Souley Boum signe le meilleur premier match d’une recrue au Limoges CSP

Souley Boum (1,91 m, 25 ans) a particulièrement réussi sa première sortie avec le Limoges CSP, qui plus est devant le public de Beaublanc qui ne devrait pas tarder à en faire son chouchou. Le Populaire du Centre a classé les performances à l’évaluation des joueurs recrutés en pleine saison depuis la remontée du club en Pro A (Betclic ÉLITE) en 2012. Et le nouvel arrière/meneur du Cercle Saint-Pierre est de loin le numéro après sa sortie à 29 d’évaluation (21 points, 7 rebonds et 2 passes décisives).

Le Top 5 à l’évaluation des recrues du Limoges CSP – en cours de saison – pour leur premier match, depuis la montée en 2012 : 1. Souley Boum le 30 novembre 2024 à Beaublanc face à La Rochelle : 29 d’évaluation

2. Demarcus Nelson le 8 février 2020 à Strasbourg : 19 d’évaluation

3. Jon Brockman le 24 novembre 2012 à Roanne : 18 d’évaluation

4. Bruno Caboclo à Cholet le 9 avril 2021 : 12 d’évaluation

5. Teddy Gipson le 15 janvier 2013 à Poitiers : 12 d’évaluation