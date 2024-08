Souleyman Diabaté, triple vainqueur de la BAL, revient en Angola

Souleyman Diabaté (1,82 m, 37 ans) va effectuer son retour en Angola, au Petro de Luanda. L’international ivoirien revient dans le club avec lequel il avait remporté son 3e titre de la BAL (Basketball Africa League).

Souleyman Diabaté avait en effet quitté l’Angola sur un triplé à la BAL, après avoir déjà remporté la Ligue Africaine (BAL) avec Zalamek (Egypte) en 2021 et Monastir (Tunisie) en 2022. Parti jouer en Libye la saison dernière, l’international ivoirien y a remporté la SuperCoupe. Au début du mois de juillet, l’ancien joueur de Dijon, Roanne, Gravelines-Dunkerque, Rouen, Châlons-Reims, Nancy et Fos a également participé au TQO de San Juan (qualificatif pour les JO de Paris) avec la Côte d’Ivoire. Le natif de Cocody avait plutôt bien performé avec à chaque fois 12 points, contre la Lituanie et le Mexique.