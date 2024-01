Stefan Moody quitte la Bosnie-Herzégovine pour signer en Chine

Stefan Moody (1,78 m, 30 ans) rejoint les Qingdao Eagles en Chine. Après avoir commencé la saison en Bosnie-Herzégovine, au BC Igokea, l’ancien meneur de Roanne change de continent et de championnat.

Le BC Igokea sorti dès le premier tour en Ligue des Champions (BCL), Stefan Moody a changé de club. C’est chez l’actuel septième de la Chinese Basketball Association (CBA) qu’il va continuer sa saison, après avoir joué pour trois clubs en 2023 : la Chorale de Roanne (10,8 points de moyenne et 7,2 passes décisives par match en Betclic ELITE), les Trotamundos de Carabobo au Venezuela et donc le BC Igokea.

En BCL, Stefan Moody a tourné à 12 points à 34,6% de réussite aux tirs et 3,8 passes décisives en 23 minutes. En Ligue adriatique, il était légèrement plus à l’aise (12,7 points à 47,6% et 3,8 passes décisives en 22 minutes).