Strasbourg impuissant face au collectif de l’Unicaja Malaga

Strasbourg, après deux déplacements (à Cholet et Tofas Bursa), a retrouvé son Rhénus pour une rencontre de prestige face à l’Unicaja Malaga en Basketball Champions League. Mais comme attendue avant cette rencontre, la SIG s’est logiquement inclinée face à l’un des favoris de la compétition (70-79).

Seulement six marqueurs pour Strasbourg…

Face à Malaga, Strasbourg a diablement souffert de la comparaison avec le collectif espagnol (six joueurs à huit points ou plus). La première période (34-40) en est un bel exemple avec 27 des 34 points strasbourgeois inscrits par les seuls Tyrus McGee (21 points à 8/12 de réussite aux tirs) et Nysier Brooks (17 points, dont 15 à la MT). Ces deux joueurs ont ensuite été épaulés par deux autres coéquipiers, Phil Booth (12 points et 6 passes décisives) et Quinton Hooker (15 points), permettant ainsi à la SIG de faire jeu égal jusqu’au début du 4e quart-temps (53-59, 31′).

Mais ne pouvant compter que sur six marqueurs au total ce soir (avec respectivement les 3 et 2 unités de Maille et Etou), les Alsaciens n’ont logiquement pas pu renverser les visiteurs (70-79). Outre l’absence de diversité de marqueurs, les hommes de Massimo Cancellieri ont manqué d’adresse extérieue (5/15 à 3-points contre 11/25 pour Malaga), à l’image de la difficile soirée de Hugo Invernizzi (0 point en quatre tirs extérieurs manqués).

Une série de plusieurs matchs contre Cholet

Strasbourg concède ainsi une 3e défaite en autant de rencontres dans ce top 16 de la BCL, tout le contraire de son adversaire du soir qui caracole en tête du groupe dont fait également partie Cholet. Une équipe dont la SIG va croiser la route à plusieurs reprises dans les semaines à venir, en Betclic ELITE ce samedi et en Coupe de France mardi prochain. Avant de se retrouver une nouvelle fois au Rhénus, pour la BCL cette fois…

