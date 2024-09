Sur le toit de l’Afrique, le Mali remporte les deux AfroBaskets U18

Alors que les championnats domestiques débutent dans le monde entier, les dernières compétitions FIBA estivales de jeunes se sont achevées ce week-end. Avec en clôture, les deux AfroBaskets U18, féminins et masculins, se disputant en Afrique du Sud. Et sur les deux tableaux, c’est le Mali qui l’a emporté.

Sur le toit de l’Afrique

Le basket africain grandit de jour en jour. L’évolution du niveau dans les AfroBaskets U18 en est une bonne illustration. Ces tournois deviennent de plus en plus compétitifs. Mais du côté féminin, c’est souvent le Mali qui gagne. Ce fut en tout cas le cas lors de quatre des cinq dernières éditions. À l’image de la finale remportée de 20 points (76-56) contre le Nigeria, les Maliennes n’ont jamais vraiment été inquiétées. Surtout en étant menée par l’ailière Oummou Koumaré qui a survolé la compétition. La joueuse de l’AS Real Bamako en première division malienne a logiquement élue MVP avec 22,5 points de moyenne, dont 31 en finale. Élue dans le cinq majeur de la compétition, la capitaine Mama Sidiki Doumbia s’est exprimée : « Ça représente beaucoup pour moi, parce que c’est mon premier titre en championnat d’Afrique. » Elle a aussi dit vouloir « faire de notre mieux pour bien défendre l’Afrique et le Mali » à la Coupe du monde U19 l’été prochain, où le Mali a obtenu l’un des deux tickets réservés au continent grâce à ce titre.

Du côté masculin, le Mali a davantage été mis en difficulté. Notamment contre le Cameroun et le Sénégal, en poules comme dans le dernier carré. La finale face aux Camerounais s’est jouée dans le money-time (60-51). Ces deux pays s’adjugent ainsi une place à la Coupe du monde U19 l’été prochain. Avec 12,8 points et 16,2 rebonds de moyenne, l’intérieur Youssouf Mamby Traoré, qui joue dans le centre de formation de Saragosse en première division espagnole, s’est adjugé le titre de MVP. C’est le troisième titre des Aiglons en vingt-deux éditions, mais aussi lors des quatre dernières. Les joueurs maliens ou d’origine malienne commencent à se faire une place dans le monde du basket. Quatre d’entre eux ont même réussi à atteindre la NBA dans l’histoire (Soumaila Samake, Cheick Diallo, Adama Sanogo et N’Faly Dante). Avec des camps de détection qui se multiplient dans le continent, cela n’est voué qu’à évoluer dans le bon sens. Le palmarès encore faible des équipes séniors (9 médailles en 39 participations aux AfroBaskets, dont 8 chez les femmes avec 1 seule en or et 5 en bronze) pourrait se regarnir dans les années à venir.