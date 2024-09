Sur une interception décisive de Beaubois, l’Anadolu Efes s’assure la SuperCoupe de Turquie

L’Anadolu Efes, avec son duo français Vincent Poirier – Rodrigue Beaubois, a soulevé son premier trophée de la saison ce dimanche 29 septembre. Au cours d’une finale accrochée, il remporte la SuperCoupe de Turquie contre Fenerbahçe (82-83).

Rodrigue Beaubois fait parler son envergure !

Dans ce duel d’équipes stambouliotes, l’Anadolu Efes a notamment pu compter sur un tir décisif d’Elijah Bryant, meilleur marqueur de la partie (21 points). À 40 secondes de la fin du temps réglementaire, l’Américain de 29 ans a planté un tir à mi-distance pour donner deux possessions d’avance à son équipe (83-79). Malgré un tir à 3-points de Scottie Wilbekin derrière, l’Anadolu Efes a pu sécuriser sa victoire… grâce à une interception décisive de Rodrigue Beaubois ! Alors que le Fenerbahçe avait récupéré la possession avec 7 secondes encore à jouer, le Français a déployé ses longs segments pour intercepter une passe de ce même Scottie Wilbekin.

L’Anadolu Efes a ainsi pu s’imposer après avoir mené d’une courte tête durant la majeure partie de la rencontre, malgré le bon match de l’ancien Strasbourgeois Bonzie Colson côté Fener (19 points, 6 rebonds et 2 passes décisives). Pour son premier match officiel avec l’Anadolu Efes, Vincent Poirier a joué 14 minutes pour 2 points, 2 rebonds et 1 passe décisive. Son collègue Rodrigue Beaubois a lui terminé avec 9 points à 4/7 aux tirs, 2 passes décisives et 1 interception décisive pour la victoire de l’Anadolu Efes.

Les deux Français retrouveront l’EuroLeague chez la Virtus Bologne de leur camarade Isaïa Cordinier vendredi 4 octobre (21h), avant que Vincent Poirier ne fasse ses débuts dans le championnat turc dimanche 6 octobre contre Yalovaspor.