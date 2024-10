Sylvain Francisco excelle dans le dernier quart-temps et Kaunas fait tomber Barcelone

Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans) a réussi ses débuts en EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas. Le meneur a marqué 15 de ses 19 points dans le dernier quart-temps afin de permettre aux Lituaniens de l’emporter 74 à 67 face au FC Barcelone.

L’équipe d’Andrea Trinchiera a d’abord tenu le FC Barcelone à 31 points en première mi-temps, contre 43 points marqués. Mais les Catalans ont peu à peu peu recollé, sans avoir à utiliser Youssoupha Fall (2,21 m, 29 ans). Après un panier de Jabari Parker (2,03 m, 29 ans), Sylvain Francisco s’est élevé une première fois à 6,75 m, en transition. Ficelle. De quoi lui donner une énorme confiance. Encore plus quand la raquette s’est ouverte deux fois devant lui pour passer à +8 (62-54). Et si Alex Abrines (1,98 m, 31 ans) et Kevin Punter (1,93 m, 31 ans) ont répliqué, le meneur français a répondu à chaque fois (64-56 ; 67-60). Il a finalement rentré un énorme side step à 3-points à 18,8 secondes de la fin pour faire la différence finale (72-65). « J’ai juste pensé qu’il fallait que je joue mon jeu, après un troisième quart-temps raté. » L’ancien joueur du Paris Basketball a fait une dédicace à son coach Vassilis Spanoulis au sujet de son dernier panier, « c’est son move », a-t-il déclaré.

What a presentation card tonight from Sylvain Francisco

A 4th quarter takeover scoring 15 points to lead his side to the W against Barça

