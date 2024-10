Sylvain Francisco ou T.J. Shorts pistés… par le FC Barcelone ?

En plus d’avoir concédé sa première défaite de la saison en Liga ACB contre Baskonia, le FC Barcelone a également perdu l’un de ses éléments majeurs dimanche 20 octobre. À l’occasion de cette rencontre de championnat au Palau Blaugrana, le club catalan a vu Nicola Laprovittola se rompre les ligaments croisés du genou. La saison 2024-2025 du meneur argentin est donc fortement compromise.

Le Barça doit prendre un joueur extra-communautaire

Ainsi, le FC Barcelone va donc se mettre en quête d’un remplaçant. Dans l’impossibilité d’enrôler un joueur extra-communautaire (hors bosman et cotonou) avec les présences dans son effectif de Jabari Parker et Justin Anderson, le club catalan doit ouvrir ses horizons. Ainsi, selon le quotidien espagnol Mundo Deportivo, l’équipe de Youssoupha Fall étudie de nombreuses pistes, dont celles du Français Sylvain Francisco, meneur du Zalgiris Kaunas, ou du Parisien T.J. Shorts. Mais pour enrôler les joueurs cités précédemment, le FC Barcelone devrait racheter leur contrat, en plus du fait que l’équipe en face accepte le marché.

Un autre média, Sport 45, cite d’autres noms, comme celui de Théo Maledon ou Paris Lee, dont l’équipe de l’ASVEL se déplace ce vendredi 25 octobre en terre catalane. Une dernière option moins coûteuse serait celle de faire revenir Ricky Rubio, actuellement sans club, qui avait effectué son retour en Europe la saison dernière… au Barça.