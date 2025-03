Sylvain Francisco pense être « le meilleur joueur français » de la saison d’EuroLeague

Sylvain Francisco n’est pas connu pour avoir la langue dans sa poche. Dans un entretien filmé avec Skweek, le meneur de jeu du Zalgiris Kaunas, qui aspire à « reporter le maillot de l’équipe de France« , s’est notamment exprimé sur la hiérarchie des joueurs français en EuroLeague. Après un petit moment d’hésitation, l’ancien joueur de Boulogne-Levallois, Paris et Roanne s’est autoproclamé « meilleur joueur français » de l’exercice européen en cours.

Quatrième meilleur marqueur français

« Bien sur, c’est moi », a-t-il déclaré. « Je ne me vante pas. Le travail porte ses fruits. C’est toujours pas fini. J’ai plusieurs choses à accomplir. »

Après avoir découvert l’EuroLeague la saison dernière au Bayern Munich, Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans) confirme cette année avec le Zalgiris Kaunas. Ce dernier club lui a d’ailleurs réitéré sa confiance en le prolongeant jusqu’en 2027, tout en ayant la possibilité de partir un an avant. Avec 14,3 points par match, le natif de Créteil se classe dans le top 20 des meilleurs marqueurs du gratin européen. Mais parmi ses collègues tricolores, il n’est que le quatrième sur l’aspect des points, derrière Théo Maledon (16,8, 6e du classement global), Evan Fournier (15,4) et Jaylen Hoard (15). À l’évaluation, il est également 4e (15,5), derrière encore Théo Maledon et Jaylen Hoard, mais aussi Mathias Lessort.

En lutte sur la fin de saison d’EuroLeague avec le Zalgiris Kaunas pour arracher une place au play-in, Sylvain Francisco va avoir l’occasion de prouver encore sa valeur face aux clubs français. En cette semaine de double week EuroLeague, le meneur aura une double ration de clubs français à affronter, avec l’AS Monaco dès ce mardi 25 mars, avant d’enchaîner avec l’ASVEL ce jeudi 27 mars.