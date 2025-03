Sylvain Francisco veut retrouver les Bleus : « Mon absence des JO, je l’ai très mal pris »

Un an et demi après, la dernière image marquante de Sylvain Francisco sous le maillot bleu reste ce buzzer beater raté contre la Lettonie lors de la Coupe du Monde 2023, actant le flop monumental des Bleus à Jakarta.

Rappelé lors de la fenêtre de février 2024, le meneur aux 20 sélections avait traversé les matchs contre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine comme une ombre (3 points de moyenne à 12%). Depuis, il n’a plus été rappelé, ni pour les Jeux Olympiques, ni en février dernier pour la dernière fenêtre qualificative pour l’EuroBasket 2025. Mais comme il l’a confié à Skweek, le meneur du Zalgiris Kaunas reste motivé par le projet national.

« J’ai aimé que Frédéric Fauthoux m’explique les raisons de mon absence »

« Dès qu’on m’appelle pour un stage de l’équipe de France, je reviendrai ! Je serais vraiment content, j’ai hâte de reporter le maillot de l’équipe de France. Surtout de faire partie des 12 pour l’EuroBasket. »

Certes absent des deux derniers matchs de l’équipe de France en février, Sylvain Francisco a cependant été rassuré par une conversation avec Frédéric Fauthoux. Le sélectionneur, qui fut son premier coach professionnel à Levallois (en 2017/18), a décroché son téléphone pour lui expliquer les raisons de son absence. « Cela a été un vrai casse-têtes puisque l’on parle d’un joueur qui performe avec son club, on le verra sûrement plus tard », glissait le technicien landais en janvier dernier à propos de Francisco.

« J’ai eu des contacts avec Frédéric Fauthoux et j’ai aimé qu’il m’a vraiment expliqué (son absence de février) », apprécie le meneur du Zalgiris Kaunas. « Il m’a dit qu’il voulait connaitre les joueurs qui étaient aux JO, avoir une vraie relation avec les joueurs de la fenêtre de novembre et faire revenir Théo Maledon, qui effectue une super bonne saison. Il m’a dit que ça ne changeait rien pour moi, je l’ai eu comme coach à Levallois. Ce n’est pas parce que je n’ai pas été pris en février que je ne serai pas pris pour les prochaines sélections. Je l’ai bien pris car ce qui m’a fait plaisir est d’avoir bien parlé avec lui. »

Une transparence qui fait toute la différence par rapport à ce qu’il a vécu lors de l’été 2024, lorsqu’il avait été l’un des grands absents de la liste olympique. Sur le plateau de Skweek, Sylvain Francisco a regretté n’avoir eu aucune conversation directe avec Vincent Collet, devant se contenter de ce qui a été dit en conférence de presse. “Il était dans la réflexion mais il n’était pas dans l’identité (défensive) que l’on voulait donner à l’équipe, c’est une question de gabarit », s’était justifié l’ex-sélectionneur, laissant le Francilien profondément déçu pendant quelques jours.

« En ce qui concerne la conversation avec Fauthoux, c’est humain de parler avec une personne et de savoir pourquoi on n’a pas été pris… Est-ce que j’ai eu la même conversation avec Vincent Collet avant les Jeux Olympiques ? Pas du tout. C’est Boris (Diaw) qui m’a appelé. Tout ce que j’ai vu, c’était sur Twitter, c’est tout. Je l’ai mal vécu, je l’ai très mal pris. Je sais que c’est le business mais je ne parlais à personne à l’entraînement pendant 3-4 jours. Après, je me suis dit que je ne pouvais pas contrôler cela, que je n’ai pas à m’énerver là-dessus, que je dois le laisser passer. J’ai compris que je devais plus penser à moi-même, plus me focaliser sur la saison. Mentalement, j’ai un peu grandi et mûri. »