Après l’échec de la dernière Coupe du Monde, la liste de Vincent Collet pour les Jeux olympiques de Paris, dévoilée à Paris ce jeudi 16 mai, était très attendue. Si la présence de certains cadres était évidente (Gobert, Batum, Fournier…), et le retour d’autres tauliers pressenti (Andrew Albicy et Vincent Poirier, absents en Indonésie en 2023), la sélection du staff de l’équipe de France a pu en surprendre plus d’un.

Car avec Théo Maledon, Frank Ntilikina, Killian Hayes et Ousmane Dieng, le sélectionneur n’a pas hésité à convoquer des joueurs tantôt à cours de compétition, tantôt inexpérimentés, à l’image des deux derniers cités, qui vivront leur première expérience en équipe de France A.

TLC, Fall et Francisco : les trois grands absents de la liste de Collet

Quant aux questions sur les absents de cette liste, elles concernaient surtout trois joueurs qui, par leurs performances ou leur expérience en équipe de France, auraient pu apparaître dans cette présélection : Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans), Moustapha Fall (2,18 m, 32 ans) et Sylvain Francisco (1,85 m, 26 ans).

« On est donc sur un choix de complémentarité » Vincent Collet, sélectionneur de l’équipe de France masculine

Interrogé en zone mixte par nos soins sur le cas TLC, médaillé aux dernier Jeux de Tokyo et à l’Euro 2022, Vincent Collet s’est voulu très clair. « C’est un ailier shooteur, donc un poste relativement fourni aujourd’hui (en équipe de France) avec notamment Evan Fournier, qui a le même profil. Vous pouvez ajouter Nicolas Batum, qui joue aussi sur ce poste, et Bilal Coulibaly, qui, vu son gabarit, a une vraie capacité à jouer 3. Je ne me voyais donc pas l’emmener. C’est pour cela que nous avons pris cette décision. »

Prenant un peu de hauteur, rappelant la manière dont on construit une sélection nationale, le technicien de 60 ans ajoutait au sujet du Rhodanien. « C’est un excellent joueur. Mais on ne fait pas une sélection en emmenant tous les meilleurs. Vous définissez certains critères, comme le style le jeu que vous souhaitez pratiquer, et l’identité que vous voulez développer, et à partir de là vous identifiez les joueurs qui vont vous permettre d’y parvenir. Tout cela autour de vrais leaders. Mais dans le cas de TLC, et même si nous l’avions retenu, il n’aurait pas fait partie de ces leaders. Il aurait fait partie des joueurs autour. On est donc sur un choix de complémentarité, de rôle. »

Moustapha Fall, victime de la concurrence

Dans le cas de Moustapha Fall, qui disputera le Final Four de l’EuroLeague à la fin du mois avec Olympiakos, Vincent Collet a mis en avant un « problème de riche » en équipe de France. « Autant nous avions beaucoup d’incertitudes sur le secteur extérieur, autant sur les intérieurs, nous n’en avions pas. Cela fait plusieurs mois que nous sommes sur cette liste là. Moustapha Fall fait une excellente saison avec l’Olympiakos, une nouvelle fois, et nous sommes ici face à un problème de riche. Nous ne pouvions pas ajouter un 4e poste 5 dans notre secteur intérieur (derrière Gobert, Poirier et Lessort, Wemby alternant entre les postes 4 et 5) […]. Si j’emmenais en plus Moustapha Fall, je ne saurais pas le faire jouer.» Avant d’ajouter, comme pour envoyer un messages aux intéressés.« Ça va déjà être compliqué d’utiliser tous ceux qui sont retenus, donc ça n’aurait pas été possible.»

Albicy et Strazel préférés à Francisco dans le profil des meneurs de petits gabarits

Enfin concernant Sylvain Francisco, auteur d’une première saison intéressante en EuroLeague avec le Bayern et que certains ont pu voir comme l’une des rares satisfactions du dernier mondial, le sélectionneur, qui a retenu des joueurs comme Nadir Hifi (1,85 m, 21 ans) et Matthew Strazel (1,82 m, 21 ans), a mis en avant un problème défensif, notamment à cause de son petit gabarit. « Sylvain a fait partie de la réflexion. Il était dans la liste précédente que nous avions établie avec nos assistants. Je viens de parler de l’identité (défensive) que nous voulions donner à l’équipe, c’est pour ces raisons qu’il n’a pas été retenu. Le concernant, c’est une question de gabarit. » Poursuivant ses explications, Vincent Collet soulignait le volume physique des prochains adversaires de l’équipe de France, effectifs ou potentiels, lors des prochains jeux. « Au regard de de l’adversité […], on sait qu’on va être opposés à des gros morceaux sur ce poste là (meneur). On a pris ça comme notre premier critère pour les meneurs de jeu. C’est ce qui explique le retour d’Andrew Albicy, car on connaît sa capacité à défendre et à s’opposer. C’est pareil pour les jeunes meneurs (Théo Maledon, Killian Hayes, Matthew Strazel), dont on considère qu’ils ont également cette capacité à s’opposer aux Shai Gilgeous-Alexander, Jamal Murray, Luka Doncic, etc. Il faut donc avoir des gabarits spécifiques pour pouvoir matcher. Ça nous a semblé être un critère déterminant. Il y en a d’autres, mais je n’en parlerai pas. » Peut-être ne voulait-il pas mentionner les performances contrastées de Sylvain Francisco à l’été 2023 et sa fenêtre compliquée en février, lors de laquelle Andrew Albicy et Matthew Strazel sont, a contrario, sortis du lot.



L’homme aux 7 médailles à la tête des Bleus ne s’est donc pas caché au moment d’expliquer ses choix. Il aura l’occasion de prouver la pertinence de sa sélection des les matchs de préparation, qui débuteront le 3 juillet prochain à la KindArena de Rouen, face à la Turquie. Avec la volonté d’avoir ses 12 joueurs pour les JO « aux alentours du 5 juillet ».