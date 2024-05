« J’espère vraiment faire partie du groupe » – Timothé Luwawu-Cabarrot rêve des JO de Paris

Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 28 ans) a fait part, dans une interview accordée à First Team, avoir comme objectif de participer aux Jeux olympiques de Paris cet été. Lors de cette entrevue, l’ailier de l’ASVEL est revenu sur ses derniers passages en équipe de France ainsi que son absence durant la Coupe du monde 2023.

D’un été presque parfait à Tokyo à un Euro plus compliqué

Lors des Jeux olympiques 2021 à Tokyo, Timothé Luwawu-Cabarrot a eu un impact important dans un rôle de première rotation dans l’aile. Un rôle qui lui allait alors comme un gant.

« On a tous été à ce moment-là dans notre meilleur basket et dans nos rôles parfaits. On commence de la meilleure manière avec une victoire face aux Américains pour notre premier match, le reste de la compétition c’est parfait jusqu’à ce qu’on arrive en finale. On a perdu contre ces mêmes Américains mais notre grande force durant toute la compétition c’était le fait qu’on soit super concentré et super motivé. », a expliqué l’Azuréen.

Un an après cette défaite en finale, le 7 août 2021 à Tokyo, place à l’EuroBasket, une campagne qui aurait dû donner plus de responsabilité à TLC en raison de l’absence de Nicolas Batum. Malheureusement pour l’ailier tricolore, cela ne sait pas passé comme espéré :

« C’était frustrant, pendant cet Euro on n’a pas retrouvé l’alchimie qu’on avait l’année précédente, on n’arrivait pas à aussi bien jouer. J’étais censé être titulaire mais je ne l’ai pas été, on a fini avec une médaille mais cette campagne a amené celle d’après. Les fondations n’étaient pas solides et ça a amené la désillusion de la Coupe du monde 2023. »

Après son absence de la Coupe du monde 2023, l’ancien joueur NBA a toujours l’espoir de figurer en équipe de France pour les Jeux olympiques de Paris. Son absence lors de la Coupe du monde 2023, Timothé Luwawu-Cabarrot l’a mal vécu : « C’était frustrant, j’aurais aimé y être et donner 100%, j’étais déçu pour eux quand même. » Depuis, TLC a retrouvé un rôle important en club, à l’ASVEL, après une saison frustrante à Milan pour son retour en Europe. L’ancien Antibes tourne à 12,3 points à 46,8% de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 2,3 passes décisives en 25 minutes sur 60 rencontres toutes compétitions confondues.

« On peut gagner comme perdre contre n’importe qui »

L’intégration de Victor Wembanyama, tout fraîchement élu rookie de la saison NBA, peut vraiment aider les Bleus cet été. TLC se livre à son sujet : « C’est impressionnant, il est hyper performant, en équipe de France cela va tout changer, lui et Rudy (Gobert) dans la raquette… Pas grand monde peut aller finir sur ces deux gars-là. Va essayer de mettre un lay-up ou un floater sur un des deux ce n’est pas la même. Tout peut se passer pendant un match, on peut gagner comme perdre contre n’importe qui, c’est la force des JO », ajoute-t-il, deux mois après avoir fait son retour en équipe de France lors de la fenêtre internationale de février. Une équipe de France qu’il ne veut plus quitter. « J’espère vraiment faire partie du groupe », répète-t-il, alors que le sélectionneur Vincent Collet va présenter sa présélection le jeudi 16 mai.