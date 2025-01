Frédéric Fauthoux explique ses choix : « On verra sûrement Hifi et Francisco plus tard avec l’équipe de France »

Frédéric, quelles sont les grandes lignes de l’équipe de France que vous avez bâti pour la fenêtre de février afin de décrocher la qualification pour l’EuroBasket 2025 ? On remarque un fort accent EuroLeague, avec huit joueurs issus de la compétition reine…

Oui, c’est normal ! On a voulu constituer l’équipe la plus compétitive possible, on a la chance d’avoir énormément de très bons joueurs en France donc on n’allait pas non plus s’en passer. Plus le niveau monte, plus il faut des bons joueurs. Mais on a souhaité aussi avoir un relais par rapport à cette première fenêtre parce qu’il faut garder de la continuité dans le travail. Il faut que l’on garde des repères dans le jeu, c’est pour ça qu’il y a quatre joueurs du mois de novembre qui sont rappelés (Andrew Albicy, Adam Mokoma, Amine Noua et Yoan Makoundou, ndlr). Avec les trois partenaires d’entraînements (Nolan Traoré, Mohamed Diawara et Brice Dessert), cela fait presque la moitié de l’équipe qui était déjà là. C’était important pour nous, tout en retrouvant certains leaders de jeu qui vont aussi construire les résultats puisque les deux matchs vont être très importants (il manque encore un succès aux Bleus pour définitivement se qualifier, ndlr).

Il n’y a qu’un seul rookie, en la personne de Neal Sako…

Pour ne rien cacher, on a parlé un peu avec Mous (Fall). Il ne se sent pas trop d’être de la fête cette fois-ci donc on respecte le choix du joueur. Il était blessé cet été, il est bien actuellement et il voulait rester bien pour son club. De son côté, Neal performe aussi et joue en EuroLeague donc on voulait le voir ! Ce qui a également joué en sa faveur, c’est qu’il évolue avec Théo (Maledon) depuis le début de saison. Pour avoir des connexions, c’est plus simple quand on a des mecs qui jouent dans le même club.

Concernant Moustapha Fall, est-ce un refus uniquement pour cette fenêtre ou est-ce un refus plus global ?

Je crois surtout que tous les joueurs qui jouent et qui performent seront susceptibles d’être appelés. Après, il faut aussi parler avec eux, car on sait très bien comment ça marche : s’ils veulent venir, est-ce qu’ils veulent aussi venir pour jouer un rôle de back-up ou pas ? Tout ça, ça se travaille et on n’a pas forcément le temps aujourd’hui d’élaborer tout ça. C’est aussi pour cette raison que l’on veut voir un maximum de joueurs.

« Nadir est ultra-motivé, même si forcément un peu déçu »

Mais on peut se demander si Moustapha Fall a vraiment envie de rejouer pour l’équipe de France…

Moi, je l’ai appelé pour savoir. Il faut lui demander à lui.

L’un des choix forts de cette fenêtre, c’est Élie Okobo plutôt que Nadir Hifi. Était-ce soit l’un, soit l’autre ?

Exactement. Comme Sylvain Francisco, avec les autres meneurs de jeu. Pour les deux situations, cela a été de vrais casse-têtes puisque l’on parle de joueurs qui performent avec leurs clubs respectifs. Ce sont des joueurs que l’on verra sûrement plus tard. Je connais très bien Élie et je sais comment il joue. Je vois ce qu’il fait en club avec son nouvel entraîneur (Vassilis Spanoulis), ce qui peut aussi correspondre à ce que l’on fait. Tous ces critères sont pris en compte. Nadir, je l’ai appelé : il est ultra-motivé, même si forcément un peu déçu. Par rapport à ce qu’il montre tout le temps avec Paris, c’est sûrement quelqu’un qui viendra un jour montrer le bout de son nez. Et ensuite, il faudra faire la meilleure équipe possible… Mais aujourd’hui, il y a des complémentarités que moi je ne connais pas sans les avoir vus réellement lors de quelques entraînements.

Evan Fournier est de retour…

Il est excellent. Maintenant, il joue (après trois saisons, ndlr) et il n’y a pas de secret : il est performant. Cela aurait quand même été dommage de s’en priver, non ?

Propos recueillis à Strasbourg,