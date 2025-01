Un rookie et un fort accent EuroLeague pour la liste des Bleus en février

La liste de l’équipe de France pour la fenêtre internationale de février 2025 a été dévoilée. Parmi elles, on retrouve de nombreux joueurs d’EuroLeague, comme Evan Fournier et Théo Maledon, mais aussi un rookie, Neal Sako. Cette sélection Bleu jouera les deux derniers matchs de qualification à l’EuroBasket 2025, le 21 en Croatie et le 24 février à Orléans contre la Bosnie-Herzégovine.

Développement à venir.