Vincent Poirier forfait pour les Jeux Olympiques !

Décidément, l’histoire de Vincent Poirier (2,13 m, 30 ans) est contrariée avec l’équipe de France ces derniers temps. Recalé l’année dernière pour la Coupe du Monde au profit de Mathias Lessort, mais tout de même appelé pour le stage au Japon au cas où, revenu pour la fenêtre internationale de février, le récent champion d’Espagne espérait accrocher un spot dans les 12 pour les Jeux Olympiques.

Mais le destin en a décidé pour lui, ne lui laissant pas la possibilité de renverser les pronostics. Vendredi, à l’entraînement des Bleus à Rouen, le futur pivot de l’Anadolu Efes Istanbul s’est blessé à la cheville gauche. Les examens pratiqués ce samedi ont confirmé que la durée de l’arrêt était incompatible avec la proximité des Jeux Olympiques, actant de fait son forfait pour la quinzaine parisienne. Il ne sera pas remplacé au sein d’un groupe désormais constitué de 16 joueurs.

🗞️ Communiqué officiel 👉 Vincent Poirier Blessé à la cheville gauche, le pivot est forfait pour les Jeux Olympiques. Plus d'infos : https://t.co/Px9d9nIQ9Z#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/pvuHpcdVqP — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) June 29, 2024

Ainsi, Vincent Poirier (60 sélections) n’aura pas l’occasion de confirmer ses excellents Jeux Olympiques 2021, lui qui n’était pas censé être du voyage à Tokyo et qui avait pourtant été l’une des clefs de l’exploit contre Team USA en ouverture, grâce à une association avec Rudy Gobert qui avait complètement décontenancé les Américains.

Le tall-ball, ce sera désormais avec Victor Wembanyama. Et le médaillé d’argent de Tokyo n’était une nouvelle fois pas certain d’être du voyage, barré par la profusion d’intérieurs et le profil différent de Mathias Lessort. Mais il était loin d’être impossible de l’imaginer gratter une place dans la raquette pour un rôle en sortie de banc. Son forfait constitue ainsi le premier coup dur de l’été bleu. Espérons qu’il reste assez isolé…

Grosse force le Vince 🙏🏾🖤 https://t.co/4yl6kXbd1h — Guerschon Yabusele (@yabusele28) June 29, 2024

Tu vas manquer gros 🙏🏽 https://t.co/R7ITwn0DeC — Andrew Albicy (@andrewalbicy) June 29, 2024

Les 16 présélectionnés pour les Jeux Olympiques :