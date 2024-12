Prochain stop pour les équipes de France à Orléans et Chalon-sur-Saône

Orléans et Chalon-sur-Saône seront les premières villes à recevoir les équipes de France en 2025. En effet, dans le cadre de leurs derniers matchs de qualification aux EuroBasket 2025, les joueurs et joueuses des équipes de France auront rendez-vous au CO’Met et au Colisée lors des prochaines fenêtres internationales.

Next stops : Orléans et Chalon-sur-Saône 🇫🇷 Pour leurs dernières rencontres des qualifications à l'EuroBasket 2025, les Bleus et les Bleues vous donnent rendez-vous à la CO'Met Arena d'Orléans et au Colisée de Chalon-sur-Saône 🤩#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) December 6, 2024

Pour assurer sa place aux EuroBasket 2025

L’équipe de France féminine prendra donc ses quartiers en Bourgogne début février. Jeudi 6 février, les joueuses de Jean-Aimé Toupane recevront donc l’Irlande au Colisée de Chalon-sur-Saône. Quelques jours plus tard, le dimanche 9 février, elles joueront contre Israël. Avec quatre victoires en autant de matchs, les coéquipières de Valériane Ayayi sont quasiment assurés d’être à l’EuroBasket 2025 qui se tiendra en Italie, en Grèce, en République Tchèque et en Allemagne en juin prochain.

Quant aux Bleus, ils investiront eux un lieu fréquenté récemment, le CO’Met d’Orléans. En effet, l’équipe de France a déjà connu l’enceinte orléanaise le temps d’un week-end, lors de sa préparation pour les Jeux olympiques 2024. À cette occasion, la France avait affronté deux belles nations, le Canada et l’Australie. Cette fois, c’est la Bosnie-Herzégovine qui sera l’invité du CO’Met le lundi 24 février prochain. Mais la sélection de Frédéric Fauthoux, également victorieuses de ses quatre premières rencontres du groupe, aura peut-être déjà assurée sa qualification pour l’EuroBasket 2025, en cas de victoire le vendredi 21 février en Croatie.