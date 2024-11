[Vidéo] « Nouvelle ère », l’épisode 2 de la web-série sur le Team France Basket

« Nouvelle ère », l’épisode 2 de la web-série suivant le Team France Basket dans la qualification à l’EuroBasket 2025 est sorti ce vendredi 29 novembre.

Les Bleus version Frédéric Fauthoux se retrouvent pour une double confrontation face à Chypre avec un tout nouveau groupe et des jeunes tels que Noa Essengue (2,05 m, 17 ans) et Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans).

Cet épisode 2 présente le nouveau staff, les nouveaux joueurs et partenaires d’entraînement avec un début de préparation à Nanterre avant de s’envoler pour Chypre. En immersion, on y découvre les speechs du staff technique (« La fierté de porter ce maillot est essentielle », Frédéric Fauthoux) et les meilleures actions des deux matches.