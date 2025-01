Qui sont les absents majeurs de la liste de l’équipe de France ?

Au sein d’un vivier aussi abondant, même sans les joueurs NBA, une liste de 12 contraint forcément à ne pas ratisser assez large. Les circonstances font que des choix doivent être opérés sur le papier, sans passer par une forme de concurrence en préparation, et amènent forcément à des absents notables.

La deuxième cuvée de l’équipe de France version Frédéric Fauthoux n’a pas échappé à la règle. Alors qu’il a dévoilé ce midi sa liste des 12 internationaux censés qualifier les Bleus pour l’EuroBasket 2025, certains noms absents du communiqué de la FFBB se font plus remarquer que les présents… C’est le jeu de la nouvelle vie de sélectionneur.

🇫🇷 La liste de l'équipe de France pour la fenêtre internationale de février dévoilée ! 🇪🇺 De nombreux joueurs d'#EuroLeague, comme Fournier ou Maledon, ont été appelés 🐣 Un seul rookie : le pivot de l'ASVEL Neal Sako 🗞️ Les infos : https://t.co/sIIaVc36HQ pic.twitter.com/pSjwYqytJM — BeBasket (@Be_BasketFr) January 17, 2025

Sylvain Francisco

Au poste 1, deux joueurs auraient pu prétendre bousculer les convictions du staff : Frank Ntilikina et Sylvain Francisco (1,85 m, 27 ans). Mais il plane une forme d’incertitude sur l’état de santé du meneur du Partizan Belgrade, blessé cette semaine, et Frédéric Fauthoux a surtout cité le chef d’orchestre du Zalgiris Kaunas dans son interview accordée à la FFBB. « Comme Nadir (Hifi), Sylvain performe depuis le début de saison. Il a été au cœur de nos discussions. »



Aux portes d’une deuxième chance en équipe de France après l’échec de la Coupe du Monde 2023, Sylvain Francisco a donc dû laisser sa place à un trio cohérent : difficile de laisser de côté le capitaine Albicy, la sensation Maledon et le héros olympique Strazel… Pourtant, il avait certains arguments, comme sa proximité avec Frédéric Fauthoux, qui l’a lancé aux Metropolitans en 2017/18, et sa progression en EuroLeague (13,1 points à 43% et 5,6 passes décisives). « Je le connais très bien », disait le coach bressan à son propos en novembre. « Quand on voit sa progression et son très bon niveau actuel en EuroLeague, c’est toujours une bonne nouvelle pour l’équipe de France. »

Nadir Hifi



Meilleur marqueur de Betclic ÉLITE, tout en jouant moins de 24 minutes par match, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) devra encore attendre pour véritablement lancer son histoire avec les Bleus. Testé avec parcimonie lors de la fenêtre de février dernier (13e homme contre la Croatie puis seulement 4 minutes en Bosnie-Herzégovine), rapidement coupé avant les Jeux Olympiques 2024, l’arrière aux 2 sélections a été délaissé au profit d’Élie Okobo, plus habitué du système Fauthoux grâce à leur saison commune à l’ASVEL en 2021/22.

« Il faut faire des choix autour des spécificités mais aussi par rapport à la connaissance que je peux avoir des joueurs », glisse le sélectionneur sur le site de la FFBB. « En cinq jours c’est très dur de connaître la personne, au-delà du joueur. Cela me donne donc du temps pour échanger par téléphone avec certains d’ici à l’été. Nous aurons le temps de nous découvrir. »

L’incertitude laissée par Evan Fournier sur sa présence à l’EuroBasket 2025, et la perspective d’une liste plus élargie pour démarrer la préparation, devraient donner au Parisien l’opportunité de se battre pour une place dans les 12. « Je n’ai pas encore eu l’occasion de parler au nouveau sélectionneur, mais compte tenu de ma progression et du niveau que j’affiche, j’estime que je dois être dans l’effectif pour l’EuroBasket 2025″, disait-il en novembre aux DNA. « Même si ça ne dépend pas que de moi, je pense que je mérite ma place et comme tout le monde, je vais me battre pour l’obtenir. Je peux apporter à l’équipe de France et l’aider à gagner des titres. »



Axel Bouteille

Après trois ans et demi d’absence, Axel Bouteille (2,01 m, 29 ans) avait été convoqué en équipe de France pour la première de Frédéric Fauthoux. Et par sa capacité à marquer des points (15 sur les deux matchs), le Varois semblait avoir été l’un des grands gagnants de la fenêtre. « On a vu des joueurs comme Adam (Mokoka), qui a eu un gros impact défensivement, et Axel (Bouteille) avec un gros impact offensivement sur deux matchs », glissait le sélectionneur à l’issue de la victoire décrochée contre Chypre à Poitiers.

Finalement, Axel Bouteille a payé l’incroyable concurrence sur les lignes arrières, à commencer par la présence peut-être d’un Evan Fournier ou d’un Élie Okobo à côté. Avec de tels joueurs, il y avait moins besoin d’un autre attaquant mais plus d’un vrai stoppeur défensif, ce qu’incarne parfaitement Adam Mokoka, le chien de garde de Cluj-Napoca, rappelé pour l’occasion.

Timothé Luwawu-Cabarrot



Joueur incontournable de la campagne olympique 2021, décisif en demi-finale face à la Slovénie, Timothé Luwawu-Cabarrot (2,01 m, 29 ans) a été vite déboulonné de son statut chez les Bleus, la faute à un EuroBasket 2022 discutable. Il aurait pu espérer une seconde chance avec le changement de staff, mais ça ne sera toujours pas pour cette fois…

« Il a été longtemps blessé », justifie Frédéric Fauthoux, en écho à son absence d’un mois en décembre. De plus, ses performances avec Vitoria sont assez irrégulières, même s’il semble sur le bon chemin en ce début d’année 2025 : après une affreuse sortie chez l’Étoile Rouge le 2 janvier (0 point et -2 d’évaluation en 16 minutes), il a enchaîné cinq prestations bien plus cohérentes (17 points de moyenne), dont une pointe à 25 unités contre l’Olympiakos mardi soir en EuroLeague… De quoi donner envie d’être revu lors de la préparation en août prochain ?

Moustapha Fall

Depuis sa déprimante Coupe du Monde 2023, où il avait avoué son spleen en comparant son séjour indonésien à sa « situation incroyable à l’Olympiakos », une question subsiste : a-t-il vraiment envie de rejouer pour l’équipe de France ? Sous Vincent Collet, dont il avait été le seul à remettre les choix tactiques en cause, c’était non. Et sous Frédéric Fauthoux ? Mystère. Les deux hommes ont travaillé ensemble à l’ASVEL en 2020/21 et l’arrivée du Landais a permis de renouer le contact entre Fall et les Bleus. Mais sa réponse reste bien évasive quant aux intentions du géant du Pirée… « Nous avons conclu que ce n’était pas forcément le bon moment pour le rappeler », indique le sélectionneur.

Reste que Moustapha Fall n’a aucun équivalent, au sein du vivier tricolore, dans un rôle de point de fixation et reste l’un des meilleurs pivots passeurs du continent, quand il est bien utilisé. Mais le passé a aussi prouvé que son profil particulier (manque de mobilité sur pick and roll) ne pesait pas vraiment en sa faveur lorsqu’on ne songe pas vraiment à lui confier un grand rôle. Or, la concurrence sera démentielle au poste 5…