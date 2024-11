« Une semaine globalement positive » pour les premiers pas de Frédéric Fauthoux en Bleu

Connaître ses premières sorties à la tête des Bleus contre la modeste équipe de Chypre, 82e nation mondiale, avait des allures d’entrée en matière plutôt tranquille pour le nouveau sélectionneur Frédéric Fauthoux. Même si les deux victoires contre l’équipe chypriote n’ont rien eu d’une balade de santé, à Nicosie (59-75) puis à Poitiers (85-70), l’équipe de France version Frédéric Fauthoux a fait le job pour cette fenêtre internationale de novembre : « La semaine est globalement positive », résumait le technicien landais en conférence de presse. « On a gagné les deux matches, c’était le but. »

Ainsi, Frédéric Fauthoux a parfaitement repris le travail initié sous Vincent Collet, en ajoutant deux victoires aux deux succès initiaux contre la Croatie et la Bosnie Herzégovine, laissant la France invaincue dans son groupe après 4 matchs. Avec un nouveau doublon entre EuroLeague et FIBA, cette semaine a également permis de voir de nouvelles têtes en Bleu, avec notamment cinq rookies. Les prometteurs Nolan Traoré et Noa Essengue ont pu faire leurs premiers pas sous le maillot tricolore des A, tout comme un Adam Mokoka, alors qu’Axel Bouteille a fait son retour après plusieurs années d’absence.

« On est parti avec un groupe qu’on voulait découvrir », explique le sélectionneur Frédéric Fauthoux. « Des joueurs qui n’avaient pas encore joué à ce niveau, qu’on regardera évoluer dans la saison et que le monde regarde, scoutés par la NBA (Nolan Traoré et Noa Essengue). Mais on a aussi vu des joueurs comme Adam (Mokoka), qui a eu un gros impact défensivement, et Axel (Bouteille) avec un gros impact offensivement sur deux matchs. En février, il faudra construire une équipe avec ce groupe-là et les joueurs d’EuroLeague. Il faudra commencer à faire un groupe un peu plus complémentaire pour le futur de l’été. »