Nolan Traoré partenaire d’entraînement des Bleus en février, comme Brice Dessert et Mohamed Diwara

Pour accompagner les 12 Bleus convoqués par Frédéric Fauthoux pour la fenêtre internationale de février, trois sparring-partners seront de la partie en équipe de France. Cette fois, il s’agira de Nolan Traoré (Saint-Quentin), Mohamed Diawara (Cholet) et Brice Dessert (Strasbourg).

Deux d’entre eux, Nolan Traoré et Brice Dessert, faisaient partis de la sélection de Frédéric Fauthoux en novembre dernier. Pour ses premières apparitions attendues sous le maillot bleu, le meneur de Saint-Quentin avait été correct lors de la double confrontation contre Chypre (10 et 8 points, avec 3 passes décisives à chaque fois). Ce qui avait notamment permis de le découvrir sous la tunique tricolore, au même titre que son collègue Noa Essengue. Mais la forte densité à la mène a forcément poussé Nolan Traoré en dehors de la liste cette fois.

Après avoir lui aussi connu sa première cape avec les Bleus, Brice Dessert va simplement les aider à préparer les prochains matchs. Contre Chypre, l’intérieur de la SIG Strasbourg s’était surtout montré lors du 2e match avec 7 points et 6 rebonds en 15 minutes de jeu. Enfin, on retrouvera enfin en tant que dernier partenaire d’entraînement un certain habitué, Mohamed Diawara.