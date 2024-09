T.J. Parker devient assistant-coach au Bayern Munich !

Décidément, Gordon Herbert aime tendre la main à T.J. Parker. En 2005, alors que le cadet de la fratrie Parker venait d’être diplômé de Northwestern, le Canado-Finlandais avait été son premier entraîneur professionnel au Paris Basket Racing. 18 ans après la fin de cette première collaboration, le champion du monde s’apprête à remettre le Français en selle.

Ainsi, nommé à la tête du Bayern Munich, Gordon Herbert a poussé pour l’embauche de trois personnes dans son nouveau staff technique : Josep Maria Berrocal, assistant expérimenté en EuroLeague (13 saisons entre Barcelone, le Panathinaïkos, Vitoria et le Maccabi), son fils Daniel, qui arrive en provenance de Crailsheim, ainsi que T.J. Parker (40 ans), sans club depuis qu’il avait été évincé par l’ASVEL en octobre 2023.

Unser Trainerstab steht fest: Head Coach Gordon Herbert bekommt viel Euroleague-Unterstützung an seine Seite. Alle Informationen zu unserem neuen Coaching Staff ⤵️#Staffupdate presented by @freelancede — FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) September 1, 2024

Un déjeuner à Lyon en mars…

Le clin d’œil de l’histoire est que Gordon Herbert avait ensuite été la priorité de Villeurbanne pour enfiler le costume laissé vacant par le Normand. Sauf que la fédération allemande n’avait jamais consenti à le libérer, laissant l’ASVEL se diriger vers le fiasco Pozzecco… Toutefois venu dans le Rhône début mars afin d’observer Maodo Lô lors du match ASVEL -M ilan, l’ancien sélectionneur de la Mannschaft avait également profité de son séjour dans la région pour déjeuner avec… T.J. Parker. Peut-être que l’idée de cette association est donc née autour d’une table lyonnaise.

Vainqueur de tous les trophées possibles au sein du basket français lors de ses trois saisons à la tête de l’ASVEL (double champion de France, Coupe de France 2021, Leaders Cup 2023), T.J. Parker a, en revanche, toujours éprouvé beaucoup plus de difficultés en EuroLeague : 14e en 2021, avant de présenter le pire bilan en 2022 et 2023. Avec le Bayern, le natif de Valenciennes mettra les pieds dans un club de la seconde moitié de tableau, mais aux ambitions déjà un peu plus élevées. Avec la nécessité personnelle de se réapproprier le rôle d’assistant-coach, qu’il a déjà longuement tenu à l’ASVEL entre 2013 et 2020, sous les tutelles successives de Pierre Vincent, J.D. Jackson et Zvezdan Mitrovic.