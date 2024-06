T.J. Shorts muselé comme jamais (2 d’évaluation) : l’éclipse du MVP

« Amenez-moi le coach qui a réussi à trouver le plan pour contrôler T.J. Shorts », soupirait Pierric Poupet la semaine dernière en quittant l’Adidas Arena, vaincu en demi-finale par deux performances homériques du MVP du championnat (62 points et 22 passes décisives en deux rencontres !). Finalement, peut-être va-t-on pouvoir présenter Sasa Obradovic à son homologue villeurbannais tant la Roca Team semble être la seule à posséder (parfois) l’antidote Shorts.

Trois de ses quatre plus faibles sorties en Betclic ÉLITE face à Monaco

Déjà auteur de ses deux plus faibles prestations de la saison régulière face à l’AS Monaco (10 et 11 d’évaluation), le lutin californien a été mis complètement sous l’éteignoir par l’agressivité de la défense monégasque. « C’était un peu pareil que d’habitude », a-t-il évacué. « Ils ont juste peut-être essayé d’être plus physiques avec moi en première mi-temps, de me trapper, de faire en sorte de m’ouvrir d’autres situations. Mais j’ai vu cela toute la saison de la part d’autres équipes. »

Reste qu’il n’avait pourtant jamais été aussi peu productif, encore jamais vu en-dessous de 8 d’évaluation (à deux reprises en EuroCup). Mais cette fois, il est descendu à seulement 2 (9 points à 2/10, 1 rebond, 1 interception, 3 passes décisives et 1 balle perdue en 22 minutes). Sa plus faible fiche statistique depuis le mois d’avril 2023, lorsqu’il avait enchaîné un -1 d’évaluation contre la… SIG Strasbourg en BCL puis 0 face à Bayreuth avec le Telekom Baskets Bonn. Sa « Notre défaite ne vient pas de là », martèle-t-il. « Elle vient de nos difficultés en défense et aux rebonds. »

Une Shorts – Hifi dépendance ?

Aux côtés de son habituel comparse, Nadir Hifi, le chouchou de l’Adidas Arena (accueilli par une énorme ovation lors de la présentation des équipes) a pourtant incarné l’errance offensive parisienne, avec une attaque enrayée comme jamais auparavant (59 points). Privés de solution, les deux se sont lancés dans un mauvais concours de shoots à longue distance (0/5 pour Shorts, 2/7 pour Hifi). « Nous avons confiance en eux pour prendre la meilleure décision possible, et pas nécessairement un tir« , a sobrement commenté Tuomas Iisalo.

La preuve, aussi, que personne n’est capable de prendre le relais lorsque les deux ne sont pas en rythme ? « C’est comme ça que notre équipe est construite », répond l’Américain. « C’est pour cela que nous sommes en position de gagner le titre. C’est pour cela que nous avons déjà gagné deux trophées cette saison. Cette équipe va bien au-delà de Nadir et moi. Pour que l’attaque marche, il y a des joueurs qui font des coupes, ceux qui posent les écrans, ceux qui font les mouvements sans ballon. Mais il est clair que l’on doit trouver plus de choses pour se donner des chances de gagner. » Retrouver le vrai T.J. Shorts aidera sûrement déjà un peu. Celui qui met 11 points dans le denier quart-temps à Gaston-Médecin par exemple…