Tajuan Agee deux ans de plus au BCM Gravelines-Dunkerque

Pari du recrutement 2023/24 de Laurent Legname, débarqué dans le Nord avec une étiquette de joueur de seconde zone (Bulgarie, Nouvelle-Zélande, D2 israélienne, D2 allemande), Tajuan Agee (2,06 m, 26 ans) a séduit à Gravelines-Dunkerque. À tel point que le club maritime l’a prolongé pour deux saisons supplémentaires.

Tajuan Agee, toujours 𝕸𝖆𝖗𝖎𝖙𝖎𝖒𝖊 ! 🧡 Arrivé de D2 allemande l’été dernier, l’ailier fort américain continuera sa progression sous les ordres de JC Prat pour les 2 prochaines saisons 🔝 Welcome Back T ! 🏴‍☠️ 🔗➡️ https://t.co/XUCvMjsRTc#TousBCM pic.twitter.com/sLiSQsaNdj — BCM Basketball (@BCMBasket) June 8, 2024

D’autres prolongations à venir ?

Certes pas le meilleur basketteur de la planète, le natif de Chicago a pourtant énormément contribué à l’improbable sauvetage du BCM grâce à ses qualités athlétiques, son agressivité, son envie débordante et son état d’esprit irréprochable. Enfin dans la lumière après un début de carrière dans l’anonymat de championnats intermédiaires, le MVP 2023 de la deuxième division allemande n’a pas manqué de saisir l’occasion qui lui était offerte de s’exprimer à un plus haut niveau. Avec certainement encore une vraie marge de progression devant lui (8,8 points à 47%, 4,3 rebonds et 1,7 passe décisive), Agee continuera son évolution sous les ordres de Jean-Christophe Prat.

Sans être le seul Gravelinois à rempiler ? Le communiqué maritime suggère que l’intérieur américain sera suivi par quelques collègues… « Il est le premier à prolonger », écrit ainsi le BCM. Thomas Cornely, Vafessa Fofana, Roman Domon et Valentin Chery sont eux déjà sous contrat.