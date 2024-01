Tarbes résiste au retour de Charnay

Ce samedi soir, le Tarbes Gespe Basket s’est imposé à domicile face à Charnay (76-67).

Une première mi-temps équilibrée

C’est une équipe de Charnay en pleine confiance qui s’est présentée au Quai de l’Adour. Mais, dès le début du match, les Tarbaises ont imposé un rythme d’enfer, se montrant très efficaces des deux côtés du parquet, obligeant le coach adverse à stopper le jeu (12-3, 3′). Sous l’impulsion de Carla Leite (20 points et 2 passes décisives), les joueuses de François Gomez se sont rapidement détachées dans ce premier quart-temps. Charnay a laissé passer l’orage, profitant des approximations adverses pour refaire son retard et s’est appuyé sur l’efficacité de Coralie Chabrier (12 points). Au terme de dix premières minutes plaisantes et disputées, Tarbes a conservé un léger avantage (21-18).

Bousculées dans ce deuxième quart-temps, les Tarbaises ont vu leurs adversaires du soir reprendre les commandes avant que Tarbes ne réagisse une nouvelle fois. Malgré l’efficacité de Shakayla Thomas (24 points et 9 rebonds), c’est bien le TGB qui est rentré aux vestiaires en tête de 6 points (38-32).

Le chantier d’Isabelle Yacoubou guide Tarbes vers la victoire

Au retour des vestiaires, les joueuses de Charnay se sont montrées plus adroites et à la faveur d’un 6-0, ont recollé au score (38-38, 22′). Mais dans ce chassé-croisé, Tarbes n’a jamais rien lâché et est repassé devant. Sevrée de ballons dans la raquette adverse, Isabelle Yacoubou (17 points et 9 rebonds) a permis aux locales de maintenir un écart conséquent dans ce troisième quart-temps (56-49). Dans une fin de match animée et sous haute tension, les joueuses de François Gomez sont allées chercher une précieuse victoire à domicile, équilibrent leur bilan et s’éloignant des play-downs.

À Tarbes,