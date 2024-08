Team USA a distancé l’Allemagne

Les États-Unis ont terminé leur phase de poule par une victoire contre l’Allemagne (87-68). A l’image de leurs compatriotes masculins, les Étasuniennes ont démarré la rencontre timidement (16-19) avant d’accélérer dans le deuxième quart-temps (25-10).

En faisant tourner, les Américaines ont confirmé dans le troisième (28-17). Jackie Young s’est faite plaisir en sortie de banc (19 points à 7/13, 4 rebonds et 4 interceptions en 26 minutes). Après un petit relâchement dans le dernier quart-temps (18-22), Team USA s’est donc imposé de 19 points. Elles terminent meilleure première avec l’Espagne ou la France si les Bleues battent l’Australie ce dimanche soir. Quant à l’Allemagne (privée de Nyara Sabally), elle conclut la phase de poule avec 2 victoires et 1 défaite avec un point-average de +6, soit plus que le Nigeria (+1) mais moins que la Serbie (+10). De quoi leur permettre potentiellement d’être dans le chapeau n°2 pour le tirage au sort.