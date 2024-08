Team USA signe une 60e victoire de suite aux JO pour atteindre une nouvelle fois la finale

60 ! C’est le nombre de victoires de suite de Team USA sur le tournoi olympique féminin. Ce vendredi 9 août à Bercy, pour la demi-finale contre l’Australie, les Étasuniennes ont facilement écarté l’Australie (85-64) pour se qualifier en finale. C’est leur huitième finale de suite. Elles retrouveront dimanche le vainqueur de France – Belgique, l’autre demi-finale qui se joue à 21h.

Un petit tour de chauffe avant l’accélération au deuxième quart-temps

Comme à son habitude, la sélection de Cheryl Reeve s’est laissée un quart-temps d’échauffement (20-16, 10′) avant d’accélérer pour pointer à +18 à la pause (45-27). Comme à son habitude, elle a pu s’appuyer sur son monstre à deux têtes, Breanna Stewart (16 points à 6/12 aux tirs, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 21 d’évaluation en 23 minutes) – A’ja Wilson (10 points à 5/7, 8 rebonds et 4 contres pour 22 d’évaluation en 21 minutes). Et comme à son habitude, son staff a fait tourner.

Une belle manière de préserver leur invincibilité aux JO depuis la demi-finale de Barcelone et les organismes à moins de deux jours de la grande finale, toujours à Bercy.