Tenerife sort Malaga, équipe hôte et tenant du titre !

Vainqueur extraordinaire en 2023, Malaga a été sorti dès les quarts de finale de la Copa del Rey 2024 à domicile. Les Andalous ont perdu à domicile contre Tenerife (83-91), la faute à une deuxième mi-temps ratée face à Kyle Guy (23 points à 6/14 aux tirs, 3 rebonds et 7 passes décisives pour 30 d’évaluation) et Aaron Doornekamp (25 points à 8/8).

L’échec est cuisant pour l’équipe de Dylan Osetkowski (16 points à 5/8 en 18 minutes) et les siens, qui avaient pourtant réalisé une incroyable série de victoires cette saison. Tenerife affrontera le FC Barcelone dans la deuxième demi-finale. Les joueurs de Roger Grimau ont réussi à se détacher de Manresa dans le dernier quart-temps (102-91).

Les deux demi-finales se dérouleront ce samedi et seront à suivre gratuitement sur la chaîne YouTube et Twitch de First Team, qui commentera les rencontres en direct.

Les demi-finales de la Copa del Rey :

Real Madrid – Valence, à 18h

Tenerife – FC Barcelone, à 21h