Théo Jolivet est la dernière recrue de Quimper

Il manquait un douzième homme à Quimper pour compléter définitivement son effectif pour la saison 2024-2025. C’est désormais chose faite. Les Béliers ont annoncé ce vendredi 9 août la signature de Théo Jolivet (2,05 m, 21 ans), en provenance de Poitiers, où il a passé les huit dernières saisons, à travers les U15 et U18 élite, puis l’équipe réserve et enfin l’équipe espoir l’année dernière.

Un intérieur dominant

En Espoirs Pro B lors de cette saison 2023/24, il a compilé 14,8 points à 50,6% de réussite aux tirs (dont 25% à 3-points), 10,2 rebonds, 1,4 passe décisive et 1,0 interception en 28 minutes de moyenne. Intérieur titulaire dans son équipe, il a réalisé 12 double-doubles dans la saison, dont un énorme en octobre à 22 points et 21 rebonds, et plusieurs matchs à plus de 20 points. Il a tout simplement dominé les raquettes du championnat, pour ce qui n’était que sa première saison à ce niveau.

D’où l’intérêt des Béliers de “Kemper”. Jolivet va donc quitter son cocon poitevin pour la première fois depuis 2016, et signer pour la première fois un contrat avec une autre équipe. Selon le communiqué du club, l’ailier-fort de 21 ans arrive pour « compléter l’équipe de Nationale 1 » mais surtout pour « renforcer une équipe Espoirs en NM3 particulièrement renouvelée cette saison », sous les ordres de Hans Lhermitte. Sa signature est annoncée pour une saison.