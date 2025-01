Thomas Heurtel : « J’ai eu des offres d’équipes EuroLeague »

Thomas Heurtel est bien arrivé à La Corogne. Contrairement à l’affaire avec le FC Barcelone, le Français ne s’est pas vu refoulé par sa nouvelle équipe à l’aéroport. Ce mardi 14 janvier, le meneur a été présenté à la presse, posant notamment avec le maillot de sa nouvelle équipe, floqué du n°13.

Le Maccabi Tel-Aviv était sur les rangs

Cette présentation de Thomas Heurtel (1,89 m, 35 ans) a été l’occasion pour le joueur d’évoquer sa situation. Si il a estimé le jour de l’imbroglio avec le FC Barcelone ne pas avoir « été respecté » et que le club catalan s’est « moqué de lui », l’Agathois a cependant pu rapidement rebondir. S’il a préféré rejoindre l’avant dernier de Liga ACB, La Corogne, il ne manquait cependant pas d’offres d’autres équipes d’après l’intéressé.

« Je voulais retourner en Espagne et je pense que c’est une très bonne opportunité pour les deux parties », explique Thomas Heurtel. « J’ai rejeté des offres d’équipes d’Euroleague comme le Maccabi Tel-Aviv, car la situation n’est pas agréable pour y aller. Évidemment, il y a eu des équipes d’ACB et d’Europe qui m’ont fait des offres, mais j’ai décidé de venir ici. Je remercie le club pour son accueil. »

Thomas Heurtel explique notamment que la présence d’un ex-coéquipier, Trey Thompkins (du temps de son passage au Real Madrid), a influencé en bien sa décision de rejoindre Leyma Basket Coruna.

« Thompkins a influencé ma décision parce que je lui avais déjà parlé et il m’a dit à quel point le club et les gens qui travaillent ici sont supers. Il m’a dit que le projet était très bien et il a fini par me convaincre. »

Le président du FC Barcelone envoie un taquet à Heurtel

Coïncidence du calendrier, plus tôt dans la journée, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a été questionné sur le cas de Thomas Heurtel lors d’une conférence de presse. Émettant son veto en raison d’une fronde dans la communauté barcelonaise, du fait du passif du joueur avec l’institution catalane, il n’a pas vraiment voulu commenter l’affaire : « Un joueur qui négociait avec Madrid lorsqu’il était au Barça et qui est parti comme il l’a fait ? Je ne veux pas donner d’opinions là-dessus ». Même si il a ajouté ironiquement : « Heurtel est-il vraiment le plus grand problème du Barça ? » Interrogé sur les propos du dirigeant, Thomas Heurtel n’a pas souhaité commenter.