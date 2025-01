Thomas Heurtel s’engage avec l’avant-dernier de Liga Endesa !

Ce n’était pas vraiment la destination à laquelle il aspirait en ce début d’année 2025. Thomas Heurtel, après l’imbroglio avec le FC Barcelone, a dû se tourner vers d’autres offres pour poursuivre sa saison 2024-2025. Comme annoncé par le média catalan Marca, le Français s’est engagé avec La Corogne, avant-dernier de Liga Endesa. Le club a officialisé la signature du meneur ce vendredi 10 janvier en fin de journée.

𝐓𝐡𝐨𝐦𝐚𝐬 𝐇𝐞𝐮𝐫𝐭𝐞𝐥, magia para el timón del Leyma Coruña 🪄🏀 Nous sommes ravis de vous accueillir, Thomas! 🫂 🔗 https://t.co/rCRU1nLRkJ#FagamosLenda🧡 pic.twitter.com/vToO8OiRbD — Leyma Basquet Coruña 🍊 (@basquetcoruna) January 10, 2025

À la découverte d’une lutte pour le maintien

C’est donc au nord-ouest de l’Espagne, dans la capitale de la province de La Corogne, que Thomas Heurtel va finalement poser ses valises. Alors que l’Agathois pensait les défaire à Barcelone, club qu’il a côtoyé de 2017 à 2021 avec une fin conflictuelle, le club catalan a fait machine arrière à la dernière minute, sous la pression de la communauté barcelonaise.

Au lieu donc de tutoyer les sommets du meilleur championnat national et de retrouver l’EuroLeague, Thomas Heurtel va devoir se contenter d’une lutte pour éviter un retour express au promu en LEB. Après 15 journées de Liga Endesa, La Corogne est actuellement 17e et avant-dernier. Une lutte franco-française pourrait s’installer puisque le nouveau club de Thomas Heurtel est à égalité de bilan avec le Grenade d’Amine Noua et Jonathan Rousselle (16e), ainsi que Gérone (18e) où évolue Yves Pons. L’ex-international français ne sera pas non plus totalement dépaysé dans sa propre équipe, où il retrouvera son ancien partenaire au Real Madrid, Trey Thompkins.

Thomas Heurtel ne fait pas une croix sur l’EuroLeague

Toujours selon Marca, Thomas Heurtel disposerait néanmoins d’une clause de sortie vers une écurie d’EuroLeague. Ce qui passera d’abord par des performances remarquées avec le promu de Liga Endesa. Mais tout semble possible pour cet exercice 2024-2025 de Thomas Heurtel, qui paraît si imprévisible pour celui qui a passé les deux dernières années en Russie, a débuté la saison en Chine et s’est pris un refus du FC Barcelone à la dernière minute.