Thomas Scrubb futur adversaire de Saint-Quentin en BCL

Exilé depuis trois saisons en Espagne, à Obradoiro, Thomas Scrubb (1,98 m, 32 ans) va franchir un cap dans sa carrière puisqu’il va passer du 17e de Liga Endesa (et donc relegué) au club le plus titré de l’histoire de la Basketball Champions League, le Lenovo Tenerife.

Grâce à ce crochet par les îles Canaries, l’international canadien, très régulier dans sa production en ACB (11,9 points à 50%, 6 rebonds et 1,6 passe décisive en 2023/24), retrouvera également… la France, où il a évolué entre 2019 et 2021, plus convaincant sous les couleurs de la SIG Strasbourg que celles de la JL Bourg. Pour cause, Tenerife fait partie des adversaires de Saint-Quentin en BCL, au sein de ce qui ressemble au groupe le plus dense de la compétition.