L’audacieuse déclaration de Tidjane Salaün : « Je vais être le meilleur joueur français en NBA ! »

La NBA Draft combine organisée à Trévise en marge de l’Adidas EuroCamp accueille une grande partie des prospects européens de la future Draft de 2024. Les jeunes joueurs sont mis à l’épreuve pendant des entrainements individuels et collectifs pour être observé par les recruteurs des 30 franchises de la grande ligue. Tout comme Zaccharie Risacher, Tidjane Salaün (2,05 m, 18 ans) est aussi de la partie, l’ailier de Cholet est revenu sur ses objectifs pour la prochaine Draft. Très confiant, le Français se voit déjà réussir en NBA, même après une seule saison professionnelle.

"It is true that joining the NBA after only one year as a pro is short. I feel ready. I know I can make progress. The transition will not be difficult because in Cholet, I was already ready: cooking for myself, going to practices." pic.twitter.com/Ju4w5HrTXy

Tidjane Salaun at the NBA Combine in Treviso:

Malgré une saison très aboutie sur le plan personnel et collectif, Tidjane Salaün confiait ne pas avoir atteint son plein potentiel. En effet, il reste encore de la route pour réussir, mais le Français est déjà bien parti. Cette saison, toutes compétitions confondues avec Cholet, il tourne à 9,7 points à 40,6% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 0,9 passe décisive en 23 minutes de moyenne sur 54 rencontres. Devant la presse à Trévise, Tidjane Salaün a indiqué n’être qu’à 40% de son potentiel. Issu de la formation de Charenton, le petit frère de Janelle Salaün a forgé sa confiance en lui en s’inspirant de la mentalité de l’une des légendes du club, Evan Fournier. C’est en regardant la « Fournir For Real » qu’il a appris de la mentalité du meilleur attaquant tricolore. Mais Tidjane Salaün ne veut pas simplement faire aussi bien qu’Evan Fournier en NBA, il assure qu’il sera « le meilleur joueur français en NBA ».

Tidjane Salaun: "I'm going to be best French player in the NBA."

Strong words. More to come.

— Bijan Todd (@bijan_todd) June 4, 2024