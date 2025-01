Tom Digbeu refait surface à Rabat : sept Français en quête d’un contrat à la BAL

Presque un an après un dernier match anonyme avec Minorque (3 minutes contre Valladolid le 12 mars), qui avait précédé une rupture anticipée du contrat le liant avec Gran Canaria (jusqu’en 2026), Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) est de retour sur les parquets ! Avec un nouveau club ? Pas tout à fait…

Le Franco-Espagnol est présent à Rabat, pour la quatrième édition du BAL Combine, avec l’ambition de séduire l’une des douze équipes qui participeront à la Basketball Africa League (BAL) entre avril et juin, la nouvelle ligue africaine parrainée par la FIBA et la NBA.

Sane, Ona Embo, Loubaki ou Ndir aussi

Pendant trois jours, Tom Digbeu et les 33 autres joueurs conviés dans la capitale marocaine vont enchaîner les tests physiques, les entraînements et les matchs afin de tenter d’attirer l’attention des recruteurs. Il n’est pas le seul Français puisque l’on retrouve également plusieurs vétérans de LNB, à commencer par Carl Ona Embo (1,88 m, 35 ans) et Landing Sane (2,11 m, 34 ans). Le meneur n’a plus joué de match officiel depuis qu’il a été sorti de la rotation caennaise par Stéphane Éberlin en décembre 2023 tandis que l’intérieur francilien était pigiste à Fos-Provence jusqu’en novembre. Autre joueur reconnu du basket tricolore à Rabat : Luc Loubaki (1,93 m, 27 ans), qui n’a pas retrouvé preneur malgré son apport certain aux bons résultats de Lille ces deux dernières saisons.

Auteur d’une pige intéressante à LyonSO au printemps 2024, Sidy Ndir (1,83 m, 29 ans) fait également partie des prétendants à la BAL ce week-end, tout comme deux français plus méconnus : Maykel Petit Canny, un jeune qui a disputé la première journée de NM2 avec Vanves (11 points contre Calais), et Pierre Vandriessche, international rwandais, habitué des divisions nationales (passé par l’USO Bezons, Caen Nord, Ouest Lyonnais, Horsarrieu).

Mavomo et Samnick sur les bancs de touche

Dans leur quête de contrat en Afrique, ces sept-là auront la chance de s’appuyer sur deux compatriotes dans le staff technique, mené par Sam Vincent, champion NBA 1986 avec Boston : Emmanuel Mavomo, figure récurrente de la BAL, et Victor Samnick, le double champion de France (en 2008 et 2011 avec Nancy) qui tente de percer dans le coaching. Le Camerounais a déjà bénéficié des liens NBA – BAL pour figurer dans le pool des assistants de Denver en Summer League l’été dernier.