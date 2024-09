Tom Digbeu est sans club pour commencer la saison 2024-2025

En fin d’année 2023, la signature de Tom Digbeu à Gran Canaria pouvait potentiellement être celle qui ferait basculer sa carrière, relancée à l’Alliance Sport Alsace lors de l’exercice précédent. Il n’y a rien eu de tout cela pour l’ailier franco-espagnol en 2023-2024. Engagé au préalable jusqu’en 2026 avec Gran Canaria, Tom Digbeu (1,99 m, 23 ans) n’honorera pas son contrat après une saison compliquée en prêt à Minorque en LEB Oro.

« Une année à mettre de côté » à Minorque

L’enfant du FC Barcelone n’a disputé que dix matchs avec l’ancien club d’Edwin Jackson, pour 7,8 points à 40% aux tirs, 1,8 rebond et 1,1 passe décisives en 14 minutes de jeu en moyenne. Avec un temps de jeu promis qui n’a pas été suivi d’actes, comme en atteste la fluctuation de ses minutes lors de ses matchs disputés entre décembre et mars dernier (de 5 à 33 minutes de jeu). « Une année à mettre de côté » pour son père Alain Digbeu, ancien international français. « Il est à la recherche d’un club. Il est en forme et prêt. Le timing n’est pas génial mais je pense qu’il va trouver preneur bientôt. »

Mais ces dernières années, Tom Digbeu a pris l’habitude de patienter avant de s’engager dans un nouveau projet. À l’Alliance Sport Alsace, il était arrivé fin novembre 2022. Timing similaire une année plus tard pour débarquer à Gran Canaria. « Il a un talent énorme, beaucoup l’ont vu, même si c’était de la Pro B : sa capacité de scorer et de défendre, son efficacité en transition », décrit son paternel. Avant d’ajouter : « Il doit progresser en maturité, en rigueur. » Et pourquoi pas revenir en France pour y parvenir, alors que le meilleur exercice professionnel de la carrière de Tom Digbeu reste celui de son passage en Alsace (16,2 points à 48%, 3,9 rebonds et 2,9 passes décisives).