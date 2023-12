Touché par les fautes, Rudy Gobert n’a rien pu faire face à Joel Embiid

NBA - Rudy Gobert, gêné par les fautes, n'a pas pu stopper Joel Embiid (51 points) et Minnesota a perdu à Philadelphie.

Rapidement sorti car touché par les fautes, Rudy Gobert a vu Joel Embiid prendre confiance jusqu’à marquer 51 points, son record de la saison, ce mercredi 20 décembre en NBA. Sur les traces de son pivot, les Sixers ont battu Minnesota, l’équipe qui avait le meilleur bilan (20 victoires et 5 défaites) avant la rencontre, 127 à 113. Les Wolves sont désormais derrière Boston (21 victoires et 6 défaites).

« Je ne peux pas le toucher » : Rudy Gobert et les Wolves frustrés par l’arbitrage

« Certainement, Rudy quittant le match après les quatre premières minutes nous a certainement fait mal », a reconnu l’entraîneur Chris Finch. Le pivot français a certes pu revenir en jeu mais il n’a passé que la moitié du match sur le parquet (24 minutes), pour 8 points à 3/4 aux tirs, 9 rebonds, 2 interceptions et un +/- positif (+6). Pas assez pour stopper Embiid, alors Tyrese Maxey (35 points à 12/24 aux tirs et 5 passes décisives) s’en donnait également à cœur joie à l’extérieur. « 37 points (encaissés) dans le quatrième quart-temps c’est beaucoup trop », a regretté Chris Finch. « On devait les tenir à moins de 30 ça c’est sur. » Les locaux ont en effet pris l’avantage en fin de troisième quart-temps avant de créer l’écart lors de l’ultime période.

Rudy Gobert 🇫🇷 sur son matchup avec Embiid : "Il a fait un match incroyable, il est très dur à défendre, mais les arbitres rendent la tâche encore plus difficile pour moi… J'aimerais qu'ils nous laissent jouer, pour que je puisse le faire galèrer… Là je peux pas le toucher." pic.twitter.com/i2ZaWbhnW9 — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) December 21, 2023

« Joel Embiid a fait un match incroyable, il est très dur à défendre, mais les arbitres rendent la tâche encore plus difficile pour moi… J’aimerais qu’ils nous laissent jouer, pour que je puisse le faire galérer… Là je ne peux pas le toucher », a regretté Rudy Gobert, alors que plusieurs coups de sifflet ont frustré les intérieurs des Wolves, comme celui à voir dans le tweet ci-dessous :



10 minutes into the game: 2 fouls on Gobert

2 fouls on KAT on calls like this: pic.twitter.com/WR8FCQSf7i — BrickMuse (@BrickMuse) December 21, 2023

Touché aux ischio-jambiers de la jambe droite contre Chicago, Nicolas Batum n’a pas joué. Dans les autres rencontres, aucun Français n’est entré en jeu puisque Frank Ntilikina n’est pas encore prêt et que les Clippers laissent Moussa Diabaté en G-League. Surtout, les Knicks ne font pas jouer Evan Fournier.