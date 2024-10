Toujours au fond du trou, Villeneuve d’Ascq a souffert à Polkowice

Villeneuve d’Ascq a enregistré sa sixième défaite en six matches officiels ce mercredi, à Polkowice en EuroLeague. Face à un adversaire certes rompus aux joutes européennes mais loin d’afficher un énorme potentiel, l’ESBVA-LM a d’abord fait jeu égal (13-15, 10′) avant de prendre l’eau dans le deuxième quart-temps (31-15). Limitée en nombre de joueuses professionnelles (sept), l’équipe de Rachid Méziane a finalement terminé à -27 face aux Polonaises (90-63) d’Alexis Peterson (14 points à 4/8 aux tirs, 4 rebonds et 9 passes décisives pour 21 d’évaluation en 29 minutes) et Anete Steinberga (4 points à 2/6 et 4 rebonds en 23 minutes).

Au classement du groupe C, Villeneuve d’Ascq se retrouve dernier avec deux défaites en deux matches mais aussi un point-average de -56.