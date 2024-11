Tours poursuit sa spectaculaire remontée, Quimper et Le Havre toujours intraitables

Embarqué dans un début de saison compliqué, avec 4 matchs en 5 matchs tous joués à l’extérieur du fait de travaux à la Halle Monconseil, le Tours MB va beaucoup mieux depuis. Ce vendredi 1er novembre, le TMB a enchaîné une 5e victoire consécutive en NM1, sur le parquet de l’Étoile d’Angers (84-90). Avec cette 6e victoire en 10 matchs, le club tourangeau se hisse parmi les trois premiers de la poule A.

Les Metropolitans suivent le rythme des Béliers

Un podium sur lequel est solidement accroché Quimper, vainqueur pour la 9e fois de la saison. Les Béliers n’ont pas connu de soucis particuliers contre le Stade Toulousain (81-60) et conservent toujours deux victoires d’avance sur Levallois. Car les épatants Metropolitans ont engrangé un nouveau succès contre Challans (83-69, le 7e de la saison, avec notamment le double-double de son capitaine Kevin Thalien (20 points dont 4/12 à 3-points, et 10 passes décisives pour 0 ballon perdu en 36 minutes).

Les résultats de la 10e journée dans la Poule A :

Pôle France – Pays de Fougères : 63-79

Levallois – Challans : 83-69

Tarbes-Lourdes – Lorient : 85-63

Vitré – Poissy : 80-68

Angers – Tours : 84-90

Les Sables-D’Olonne – Rennes : 90-61

Quimper – Toulouse : 81-60

De nombreux affrontements de bas de classement dans la poule B

À l’instar de Quimper dans la poule A, Le Havre a également déroulé à l’occasion de la réception du SCABB Lab (90-67). Lamine Sambé, le remplaçant médical de Valentin Bigote, en a profité pour livrer son meilleur match depuis son arrivée en Normandie, avec 20 points dont 6/10 à 3-points. Le STB conserve toujours deux victoires d’avance sur Mulhouse et Boulogne-sur-Mer, respectivement vainqueurs à la maison contre Lyon SO (88-70) et Orchies (80-75).

Dans le bas du classement, Metz BC a décroché une précieux victoire à domicile face à Besançon (71-61) pour rejoindre le BesAC à trois victoires cette saison. C’est également un succès important qu’a décroché Avignon – Le Pontet face à Loon-Plage (74-71). Pour sa 2e victoire de la saison seulement, le club du Vaucluse a fait preuve de sang-froid sur la ligne des lancers francs pour finalement l’emporter.