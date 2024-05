Tours, Tarbes-Lourdes et Saint-Vallier en quarts, Caen et Rueil égalisent

Tours, Tarbes-Lourdes et Saint-Vallier rejoignent Chartres en quarts de finale des playoffs de Nationale 1 masculine (NM1). Respectivement vainqueurs de Pont-de-Chéruy, Boulogne-sur-Mer et Loon Plage en deux manches, ils avancent au tour suivant.

En revanche, Rueil, Caen, Andrézieux-Bouthéon et Avignon ont égalisé en huitièmes de finale. Le RAC, qui ne voulait pas voir l’aventure en NM1 s’arrêter si tôt, a créé la sensation à Quimper en démarrant la rencontre pied au plancher. A la pause, les joueurs de Nenad Papic menaient 48 à 25 ! Pour Caen, après la déroute du match aller, Wendell Davis (28 points au final) a guidé les siens vers l’égalisation au Palais des Sports.

« On était dos au mur, a réagi l’entraîneur Stéphane Eberlin dans Ouest-France. Ça fait trois semaines que c’est difficile. On avait la tête dans le seau. On se devait de réagir, on a su le faire dès le départ en mettant beaucoup d’intensité, d’agressivité. Le public suivait derrière. Il fallait qu’on égalise, qu’on entre dans les playoffs en gagnant ce match. »