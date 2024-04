« Vous venez d’assister au dernier match de NM1 au Stadium » – Hélène Héloïse, présidente du RAC Basket, annonce la fin de l’aventure en N1

Le Rueil Athletic Club Basket a sans doute joué son dernier match à domicile en Nationale 1 masculine ce vendredi 26 avril à l’occasion de la réception de Quimper pour le match-aller des 1/8e de finale.

Suite au choix du maire Patrick Ollier (79 ans) de retirer la subvention municipale du club – qui correspond à 90% de son budget -, les dirigeants et bénévoles de la section basket du RAC ont présenté plusieurs projets dans le but d’étaler ce retrait municipal sur trois saisons. Mais leurs divers plans n’ont pas semblé faire changer d’avis Patrick Ollier et son équipe municipale, malgré la campagne de dons et de la pétition lancées par le RAC. Pourtant, la ville de Rueil-Malmaison a reçu le label « Terre de Jeux 2024 » et va accueillir la flamme olympique, dont le prix du passage (180 000 euros par département) est jugé exorbitant.

C’est donc dans ce contexte que Hélène Héloïse a pris le micro après la défaite de Rueil au Stadium vendredi soir. Chargée d’émotions, la présidente du RAC Basket depuis 24 ans a annoncé qu’en cas d’élimination face à Quimper en 1/8e de finale, le dernier match de Nationale 1 masculine (NM1) venait d’être disputé au Stadium. Plus que l’équipe professionnelle, c’est tout le club de 550 licenciés qui pourrait disparaître. En effet, la démission des dirigeants et l’existence de postes partagés entre la section de la Nationale 1 et le secteur amateur, comme celui du manager général Julien Hervy, met en péril l’avenir de la section basket dans son entièreté.

Voici le discours d’Hélène Héloïse, qui est longtemps restée la seule présidente d’un club de Nationale 1 :

« Si l’aventure des playoffs s’arrête en 1/8e, vous venez d’assister au dernier match de NM1 au Stadium et je vais vous expliquer pourquoi : En juillet dernier la municipalité, qui nous a accompagnés durant ses 13 saisons, s’était engagée à nous attribuer une subvention égale à celle de 2022 et à nous aider dans la recherche de partenaires. Fin octobre, on m’annonce brutalement la suppression de la subvention municipale pour l’équipe professionnelle mais qu’on nous aiderait dans la recherche de partenaires privés. Depuis, nous avons mis en place un comité de pilotage et nous nous sommes démenés pour trouver des solutions et présenter un projet sur trois ans basé sur une baisse progressive de la subvention municipale. Malheureusement aucune attention n’a été portée à cette initiative et confirme donc la volonté des élus de supprimer l’équipe fanion du RAC BASKET. Nous avons toujours eu l’un sinon le petit budget de la division depuis 13 saisons et nous nous sommes battus pour rester et évoluer à ce très bon niveau qu’est la NM1. Donc si nous ne pouvons pas continuer ce n’est pas le résultat d’une mauvaise gestion mais celui du non-respect des engagements pris par la municipalité. Je tiens à remercier ma famille et les bénévoles pour leur soutien durant mes 24 années de présidence. Ces années m’ont permis de faire de belles rencontres et de vivre d’intenses émotions qu’on ne pourra pas m’enlever. Un grand merci également à nos partenaires pour leur soutien au RAC BASKET. L’avenir du RAC BASKET dans sa globalité est compromis car si les finances entre la section professionnelle et la section amateur sont séparées, l’investissement humain est partagé. Les dirigeants actuels vont démissionner ce qui va grandement perturber le fonctionnement de la section amateur. Le paradoxe c’est que la décision de la municipalité de sacrifier le RAC BASKET est prise en cette année olympique, symbole du rayonnement du sport, dans une ville au label sportif, déclarée terre de jeux et qui va accueillir la flamme olympique : quel beau symbole ! »

Conséquences de la disparition du RAC Basket, a minima en Nationale 1 masculine, et celle de Pont-de-Chéruy, deux équipes pourront être épargnés de la relégation en Nationale 2 et deux autres de la relégation en Nationale 3.