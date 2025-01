« Tout est fait pour que Wembanyama décroche le trophée » : Anthony Davis reproche à la NBA de favoriser Wemby

Quand un alien comme Wemby débarque en NBA, l’équilibre est bousculé. Sa palette offensive évolue de manière fulgurante alors que c’est déjà pratiquement acté de l’autre côté du parquet : il est l’un des meilleurs défenseurs de la planète. Pour sa deuxième saison, Victor Wembanyama (2,24 m, 21 ans) attrape 10,8 rebonds et envoie 3,9 contres de moyenne, l’incontestable n°1 de la catégorie dans la ligue, loin devant son dauphin Chet Holmgren (2,6). En seulement un an et demi, il a d’ailleurs déjà contré 44,9% des joueurs de NBA depuis son arrivée. Et même au-delà des contres, la force de dissuasion du garçon est phénoménale. Il suffit de regarder les matchs pour comprendre à quel point Victor Wembanyama oblige ses adversaires à attaquer différemment . Ce qui en fait un favori logique pour le trophée du meilleur de l’année.



Seulement voilà, dans une interview donnée à Shams Charania, Anthony Davis, véritable monstre défensif du côté des Los Angeles Lakers, s’est exprimé sur la chaîne ESPN autour de ce trophée de DPOY, promis à Wembanyama. Le champion olympique ne cache pas sa frustration à ce propos. “On dirait que tout est fait pour que Wemby décroche le trophée. Évidemment, il tourne à quatre contres ou un truc dingue du genre, mais on parle juste des contres ? Je ne sais plus comment cela fonctionne… »



“I feel like the narrative is being pushed for Wemby to get it. Right? He’s averaging what like 4 blocks… I don’t know how anything works anymore.”

Anthony Davis says there’s a “narrative” for Victor Wembanyama to win 2024-25 NBA Defensive Player of the Year:

Habitué de ce genre de déclarations, le Unibrow est un joueur qui aurait pu prendre plusieurs trophées de défenseurs de l’année. Mais il n’a jamais été le pilier d’une défense d’élite à l’exception de la saison 2019-2020, où son équipe était troisième au rating défensif. Le trophée était revenu à Giannis Antetokounmpo cette fois-ci. Alors quand on sait que la NBA prend en considération l’impact défensif du joueur mais aussi la défense dans laquelle il évolue, ça se complique pour l’intérieur des Lakers.

Deuxième meilleur contreur au total (88) derrière Wemby, AD, quand il est sur le terrain, dispose du huitième meilleur defensive rating individuel de NBA (108,3). Victor Wembanyama est quant à lui 3e (104,9). Sur le plan collectif, les Spurs sont la 18e meilleure défense de NBA avec 113,6 points encaissés de moyenne, les Lakers 22e (114,6).

L’ancien coéquipier d’Anthony Davis, DeMarcus Cousins, est revenu sur les propos du joueur des Lakers en interview, prenant fait et cause pour Wembanyama. « Ce n’est pas un récit, plutôt des faits. Wemby est là. Je pense qu’il sera l’un des meilleurs défenseurs de l’histoire du basket. » L’ancien pivot des Sacramento Kings en a cependant profité pour mettre un petit taquet à… Rudy Gobert. « AD arrive deux ans trop tard pour se plaindre de cette situation. Il aurait dû le faire quand Rudy gagnait tous les trophées par défaut. »



"AD's a couple years too late with complaining about this situation. He should've been complaining when Rudy was winning all those awards by default." – @BoogieCousins

Anthony Davis had an argument for winning DPOY over Gobert, but Wemby's different

