Trois Français vont s’affronter en finale de la VTB League

Comme d’autres championnats étrangers, la VTB League arrive à son dernier stade. La grande finale au meilleur des sept matchs va débuter ce dimanche 26 mai à 15h30. Les deux clubs belligérants sont le CSKA Moscou et l’UNICS Kazan. Un duel entre les têtes de série n°1 et 3, alors que le Zénit St-Petersburg (n°2) de Thomas Heurtel a perdu en demi-finale. Du côté de Moscou, deux Français seront de la partie : Amath M’Baye (2,06 m, 34 ans) et Livio Jean-Charles (2,06 m, 30 ans). Du côté de Kazan, ce sera Louis Labeyrie (2,08 m, 32 ans). Les trois compatriotes seront d’ailleurs sûrement en opposition directe dans la raquette, puisqu’ils sont tous titulaires au sein de leur effectif. À noter aussi que trois anciens joueurs de l’ASVEL seront aussi de la partie : Casper Ware (2015-17), Ismael Bako (2019-21) et Marcos Knight (2021-22).

Sur les deux premiers tours, M’baye est celui qui a le plus brillé. Il est le deuxième meilleur marqueur du CSKA avec 12,1 points de moyenne à 43% de réussite aux tirs (dont 28,2% à 3-points), en plus de 4,0 rebonds et 2,2 passes décisives en 25 minutes de moyenne. Il a notamment marqué 18 points dans le dernier match face au Zénit pour permettre aux siens de se qualifier en finale. Quant à Jean-Charles, il compile 9,7 points de moyenne à 57,1% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 1,7 passe décisive en 19 minutes de moyenne sur ces playoffs. Enfin, Labeyrie est le troisième joueur le plus utilisé de l’UNICS. Dans un rôle primordial à l’intérieur, il tourne à 9,4 points de moyenne à 58,6% de réussite aux tirs (dont 50% à 3-points), 6,3 rebonds et 0,8 passe décisive en plus de 28 minutes.

L’UNICS Kazan favori

Labeyrie et l’UNICS sont tenants du titre et favoris pour cette finale. Ils auront aussi l’avantage du terrain. La finale débutera à Kazan pour les deux premiers matchs, avant de se déplacer à Moscou pour les deux suivants. Dans la petite finale pour la troisième place, le Zénit St-Petersburg a remporté le Match 1 contre le Lokomotiv Kuban, avec un petit match de Thomas Heurtel (6 points et 5 passes décisives en 21 minutes).