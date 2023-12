Tuomas Iisalo : « La confiance de savoir que l’on peut battre une équipe EuroLeague »

Betclic ELITE - Après la grosse victoire du Paris Basketball face à l'ASVEL ce dimanche, l'entraîneur parisien Tuomas Iisalo s'est satisfait d'avoir pu battre une équipe du niveau EuroLeague quand le technicien villeurbannais a salué la combativité des siens malgré la défaite.

Tuomas Iisalo (entraîneur du Paris Basketball) : « Nous nous sommes bien dans une bonne situation après un bon premier quart-temps avec 16 points d’avance. Nous avions le contrôle de la partie, puis ils sont revenus et nous nous sommes ensuite dans une situation inconfortable. Mais à la fin, nous avons réussi à faire les stops défensifs nécessaires. Nadir (Hifi) et T.J. (Shorts) ont trouvé des solutions ballon en main pour avoir des tirs de qualité pour gagner le match à la fin. C’est une grosse victoire pour nous avec trois joueurs en moins. […] Nous allons dans une bonne direction. C’était un test de voyager pendant une semaine dans toute l’Europe avec de nouveaux joueurs à intégrer. […] Cela nous donne de la confiance de savoir que l’on peut battre une équipe EuroLeague même quand on abandonne une avance de 16 points. Jouer contre les meilleures équipes nous donnent beaucoup d’informations. Le match de Monaco était une mine d’or d’informations avec les choses que l’on peut améliorer et ce qui nous sépare du top 4 en Europe. »

« Nous n’avons jamais abandonné »

Gianmarco Pozzecco (entraîneur de l’ASVEL) : « Après deux matchs difficiles, ce n’est jamais évident de rebondir. Mais nous avons fait une étape par rapport au match de Valence car nous nous sommes battus jusqu’à la fin et nous sommes revenus d’un écart de 16 points. Nous n’avons jamais abandonné mais nous n’avions plus assez d’énergie sur la fin. Avant le match du Panathinaïkos (jeudi 14 décembre), nous aurons le temps de travailler, notamment en défense. »