Paris remporte le choc et rejoint l’ASVEL à la 2e place

Betclic ELITE - Huée vendredi dans sa LDLC Arena face à Valence en Euroleague, l’ASVEL se devait de rebondir ce dimanche contre le Paris Basketball. Une occasion de rester seul dauphin de Monaco au classement que les joueurs de Gianmarco Pozzecco ont laissé passer, dépassés par l’envie parisienne pour sa dernière sortie en championnat à la Halle Carpentier (92-86).

Deux équipes revanchardes se retrouvaient samedi sur le parquet de la Halle Carpentier, avec, en jeu, la 2e place de Betclic ELITE, derrière Monaco. D’un côté, l’ASVEL se devait de rebondir après sa lourde défaite en Euroleague, alors que le Paris Basketball, corrigé par la Roca Team une semaine plus tôt, ne voulait pas passer à côté de son deuxième gros test de la saison. Un match au sommet remporté par les joueurs de la capitale (92-86), en contrôle une bonne partie du match, portés par un grand Tyson Ward (20 points, 7 rebonds, 27 d’évaluation).

Fidèle à elle-même, Paris démarrait sur un rythme effréné et menait rapidement 12-5 (3’) à la faveur de ballons volés (18 pertes de balles pour Lyon-Villeurbanne, dont 6 dans le 1er quart-temps) et d’une belle adresse à 3-points de Tyson Ward et Mikael Jantunen (7 points). Le moment choisi par l’ASVEL pour monter d’un ton en intensité et imposer sa puissance physique dans la raquette. Youssoupha Fall (11 points, 8 rebonds) et Joffrey Lauvergne (13 points), auteurs de 9 points cumulés jusque-là, s’en donnaient à cœur joie en attaque alors qu’Mbaye Ndiaye enchaînait deux contres successifs pour calmer les ardeurs parisiennes et ramener les deux équipes à égalité (12-12, 5’).

Paris fait la course en tête

Dans le 2e quart-temps, les hommes de Tuomas Iisalo passaient un 11-2 en deux minutes (33-26, 12′) dans la roue d’un Collin Malcolm (12 points) létal derrière l’arc (2 sur 2) pour faire un nouvel écart. Dans une rencontre âpre et physique, les Parisiens poursuivaient leur effort et forçaient Gianmarco Pozzecco à prendre temps mort sur une flèche longue distance de Mehdy Ngouama (5 points) qui donnait 9 longueurs d’avance aux locaux (41-32, 16’). Les Rhodaniens continuaient de subir la pression parisienne et ramenaient l’écart à 10 points avant le retour aux vestiaires sur une ultime claquette de Youssoupha Fall (57-47, 20’).

Les pensionnaires de la Halle Carpentier rattaquaient la seconde période avec la même envie. Agressifs et appliqués en défense, les Parisiens se régalaient sur jeu rapide et assommaient les Villeurbannais sur un nouveau lay-up de Nadir Hifi (67-51, 25’). Dans le sillage d’un Timothé Luwawu-Cabarrot incisif (17 points), auteur de 7 points sur la période, l’ASVEL n’abdiquait pas et plaçait un 9-0 pour revenir à sept longueurs de son adversaire à deux minutes du terme du 3ème quart-temps, clos sur le score de 74 à 63 (30’).

Nadir Hifi tue le match

Touchés mais pas coulés, les Lyonnais attaquaient l’ultime période comme des morts de faim. TLC, toujours lui, Mike Scott, mais surtout Charles Kahudi, auteur de 8 points d’affilée, permettaient aux Rhodaniens de revenir à égalité (76-76, 33’). Les deux équipes se rendaient alors coup pour coup devant une salle comble toute acquise aux Parisiens, et les changements de leader s’enchaînaient. Villeurbanne prenait une dernière fois la tête à deux minutes du terme (83-84), avant que Nadir Hifi ne fasse exploser la Halle Carpentier sur deux tirs primés pleins de culot, et ainsi mettre définitivement Paris à l’abri.

Après la claque reçue à Monaco, les Parisiens ont frappé un grand coup ce dimanche et confirmé qu’ils comptaient bien parmi les cadors du championnat. Tuomas Iisalo savourait la prestation de ses joueurs après le match et se réjouissait d’avoir « battu une équipe de niveau Euroleague ». De bon augure avant le déplacement à haut risque des Franciliens samedi sur le parquet de Bourg-en-Bresse, 4e au classement avec une victoire de moins que les joueurs de la capitale.

