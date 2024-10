Turquie : Michineau et Gavrilovic en vue face à l’Anadolu Efes

Vainqueur de Manisa en ouverture du championnat le 5 octobre dernier, Bursaspor avait l’occasion de se tester ce week-end avec la réception de l’Anadolu Efes. Et si les hommes de l’entraîneur Serhan Kavut ont vite sombré face à la puissance de feu stambouliote (78-99), deux Français ont tiré leur épingle du jeu samedi 12 octobre.

David Michineau continue d’enchaîner les grosses performances

Ainsi, avec une troisième sortie consécutive à 20 points ou plus (20) et en dépit d’une adresse en berne (7/20), David Michineau s’est de nouveau signalé. Mieux, l’ancien Chalonnais a signé une copie très complète face au champion d’Europe 2022. Combatif et appliqué en défense (5 rebonds et 5 interceptions), altruiste en attaque (8 passes décisives), le meneur tricolore a de nouveau noirci la feuille de match. Elle s’est ainsi offert une nouvelle prestation de haut vol après ses 22 points à 9/11 face à Saragosse en FIBA Europe Cup mercredi et, surtout, ses 20 points, 7 rebonds et 7 passes décisives lors de la première journée de la Beko Basketbol Ligi.

Coéquipier et compatriote de David Michineau à Bursaspor, Alexandre Gavrilovic a lui aussi livré une prestation remarquée samedi contre l’Anadolu. Opposé à Vincent Poirier (16 points à 100% aux tirs et 5 rebonds) dans la raquette, le natif de Strasbourg a signé son meilleur match de la saison avec 12 points et 4 rebonds en 32 minutes de jeu. Une performance en nette amélioration en comparaison avec ses deux précédentes sorties (4 points et 6 rebonds face à Manisa, puis 5 points et 1 rebond contre Saragosse).