Tyrell Terry officiellement à Limoges : « Il pourra être une vraie révélation pour la Betclic Élite »

Le Limoges CSP a officialisé la signature de Tyrell Terry (1,88 m, 23 ans) pour la saison 2024-2025. Un an et demi après l’annonce de son départ à la retraite, à cause de son anxiété, le meneur/arrière va donc retrouver les parquets professionnels. « Je suis très enthousiaste et prêt à aider Limoges à gagner des matchs », a-t-il déclaré.

L’enfant de Minneapolis (Minnesota) partagera donc la ligne arrière avec Alexandre Bouzidi, Vincent Amsellem et Lucas Beaufort. Un quatuor de 23 ans ou moins.

L’avis du directeur sportif Crawford Palmer sur la signature de Tyrell Terry au Limoges CSP :

« Quand la possibilité de recruter Tyrell Terry pour le CSP s’est présentée, nous étions obligés de nous y intéresser. Le poste de meneur dans le basket européen est primordial, et dans la configuration actuelle de l’équipe, nous avions besoin d’un playmaker capable de faire jouer l’équipe mais aussi rentrer dans les défenses, scorer, créer. C’est le jeu de Tyrell. C’est un joueur – et un homme – intelligent, et je suis confiant sur le fait qu’il s’adaptera rapidement au jeu européen et à la vie en France. Il est déjà en forme physique et, une fois qu’il aura repris le rythme, il pourra être une vraie révélation pour la Betclic Élite. Bien secondé par nos autres arrières, nous aurons un backcourt jeune, talentueux, et très intéressant. Les questions sur la pause dans sa carrière sont légitimes et nous les sommes posées nous-mêmes, bien sûr. Maintenant que les choses se sont rentrées dans l’ordre suite au Covid, nous oublions facilement à quel point nous avions tous passés par une période traumatique. Que Tyrell ait souhaité prendre du recul pour des raisons personnelles, rester auprès de sa famille dans des moments difficiles, ne me semble pas étonnant. Le fait est que ça fait désormais six mois qu’il se prépare pour revenir au haut-niveau, il a très envie de venir au Limoges CSP. Nous avons en conséquence une belle opportunité de nous aider, joueur et club, à nous relancer mutuellement »