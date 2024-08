Limoges veut tenter le pari Tyrell Terry, retraité prématuré (23 ans) des parquets

Le Limoges CSP s’est mis sur les rangs de Tyrell Terry (1,88 m, 23 ans) afin de compléter sa ligne arrière pour la saison 2024-2025, indique Le Populaire du Centre.

Retraité depuis le 15 décembre 2022

Le natif de Valley City dans le Dakota du Nord est connu pour avoir pris sa retraite le 15 décembre 2022, deux ans seulement après son premier match NBA. Celui qui a grandi à Minneapolis (Minnesota) avait expliqué souffrir d’anxiété. Pourtant, il s’était imposé dans le Minnesota avec le De La Salle High School et sur le circuit AAU comme un arrière dominant de sa génération. Recruté par Stanford, il a été titulaire à chacune de ses sorties avec le Cardinal en NCAA en 2019-2020 (14,6 points à 44,1% de réussite aux tirs, dont 40,8% à 3-points, 4,5 rebonds, 3,2 passes décisives et 1,4 interception en 32 minutes). Drafté en 31e position par Dallas, soit trois positions avant Théo Maledon, il a essentiellement évolué en G-League (13,2 points à 38,5%, 3,8 rebonds et 3,3 passes décisives en 27 minutes sur 29 matches en une saison et demie) mais a aussi disputé 11 rencontres avec les Mavericks en 2020-2021 puis deux avec Memphis en 2021-2022. Avant de raccrocher les baskets donc. Mais récemment, il les a ressortis du placard afin de disputer le célèbre TBT (« The Basketball Tournament ») avec Assembly Ball. Une mise en bouche avant de relancer sa carrière professionnelle en Europe, dans le Limousin ?