Alexandre Bouzidi, « un meneur atypique », officiellement à Limoges

Le Limoges CSP a officialisé la signature d’Alexandre Bouzidi (1,97 m, 20 ans) pour les trois prochaines saisons. Le meneur de jeu de grande taille arrive de la Chorale de Roanne où il a passé les deux premières saisons de sa carrière professionnelle.

« C’est une immense fierté de rejoindre le CSP, j’ai commencé à regarder du basket avec ce club et aujourd’hui on me fait l’honneur de porter ce maillot, annonce le champion d’Europe U20. J’aimerais remercier le staff pour la confiance. Je suis maintenant prêt à travailler avec le groupe, découvrir beaublanc et ses supporters. »

A Limoges, Alexandre Bouzidi va partager la ligne arrière avec deux autres jeunes joueurs, Vincent Amsellem et Lucas Beaufort, ainsi qu’un combo-guard américain qui sera également un pari. « Alexandre est un joueur talentueux, apprécie son futur coach Jean-Marc Dupraz. Il vient de faire une belle campagne avec les U20. C’est un meneur de grande taille qui a une très bonne lecture sur le jeu de pick and roll. Il est encore jeune et a une belle marge de progression sur son tir extérieur et son développement physique »

L’avis du directeur sportif Crawford Palmer sur la signature d’Alexandre Bouzidi à Limoges : « Alexandre Bouzidi arrive au CSP après une année pleine du basket de haut niveau. Deux étés fructueux avec les équipes de France jeunes en jouant un rôle majeur avec les U20 champions d’Europe, et un rôle de back-up playmaker à la Chorale de Roanne en Betclic Élite. C’est un joueur avec une maturité étonnante pour son âge et une vraie vision de jeu. Sa venue à Limoges va nous amener une diversité d’options à la mène cette saison, avec un vrai projet de développement pour l’avenir, et c’est une belle chance pour nous et une opportunité pour lui. C’est un meneur atypique pour notre Ligue avec beaucoup de ressources et des atouts à proposer au staff et à l’équipe. J’ai connu les « juniors de oro » en Espagne quand j’ai joué à la Joventut de Badalona : Raul Lopez et Alex Mumbru avec nous, qui jouaient des minutes conséquentes à 19 ans à la sortie de leur titre européen ; au Barça, il y avait Juanca Navarro et les frères Gasol. On va lui donner une chance similaire. À lui de saisir l’opportunité. »

Le staff doit maintenant trouver deux joueurs pour boucler son effectif : un combo-guard et un pivot. Le premier représentera un nouveau pari.