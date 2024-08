Alexandre Bouzidi a signé trois ans à Limoges

Alexandre Bouzidi (1,97 m, 20 ans) à Limoges, c’est fait. Le meneur s’est engagé pour trois saisons au Cercle Saint-Pierre selon nos informations.

Après avoir tergiversé du fait de la signature d’un autre meneur de grande taille, Vincent Amsellem, le champion d’Europe U20 avait exploré des pistes lituaniennes et espagnoles. Mais celles-ci n’ayant pas avancé comme espérées, il a signé à Limoges pour un contrat longue durée. Il se libère ainsi de son contrat avec la Chorale de Roanne, club qu’il avait rejoint en 2022 à sa sortie du Pôle France.

Surtout utilisé en Espoirs en 2022-2023 (3 entrées en Betclic ELITE), Alexandre Bouzidi a par contre joué 25 matches de saison régulière en 2023-2024. En 8 minutes de moyenne, il a tourné à 3,2 points à 46,4% de réussite aux tirs, 0,6 rebond et 1,6 passe décisive. Malgré la présence de Thomas Andrieux (champion d’Europe U20 en tant qu’assistant de Guillaume Vizade) sur le banc de la Chorale, il va finalement changer de club. A Limoges, il partagera la ligne arrière avec Vincent Amsellem et Lucas Beaufort, deux autres jeunes joueurs, et probablement un combo-guard étranger.