Tyrone Wallace, du ventre mou de la Betclic ÉLITE à l’EuroLeague en un an ?

Seul joueur de LNB à avoir réalisé un triple-double en 2023 (14 points, 11 rebonds et 12 passes décisives contre Limoges), Tyrone Wallace (1,95 m, 30 ans) avait parfaitement incarné les qualités et failles du Paris Basketball version Will Weaver, talentueux mais parfois beaucoup trop brouillon.

Mais le combo-guard aux 114 matchs NBA avait mis un pied en Europe pour la première fois, découvrant les exigences d’un nouveau jeu (15,9 points à 43%, 4,2 rebonds et 5,7 passes décisives en 43 rencontres avec Paris). Parti au Türk Telekom Ankara dans la foulée, l’ancien joueur des Los Angeles Clippers a pris une autre dimension en Turquie (17,9 points à 42%, 4,2 rebonds et 3,8 passes décisives en EuroCup). De quoi convaincre le Zalgiris Kaunas, pensionnaire d’EuroLeague, de se tourner vers lui.

Selon BasketNews, le contrat est en passe d’être signé. En Lituanie, il rejoindrait un autre ex-pensionnaire de Betclic ÉLITE, Matt Mitchell, bien connu à Strasbourg, dont l’engagement avec le club lituanien a été officialisé cette semaine.